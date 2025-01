„Totenfrau“ Staffel 2: Wann und wo könnt ihr die spannende österreichische Serie sehen?

2022 erschien die Serie „Totenfrau“ als Zusammenarbeit von ORF und Netflix und erfreute sich großer Beliebtheit. Bald steht der Start der 2. Staffel an.

Als Hit für drei Wochen in den Netflix-Charts: „Totenfrau“

Die Serie „Totenfrau“ wird gemeinsam vom österreichischen Rundfunksender ORF und Netflix produziert und gilt seit dem Erscheinen im Jahr 2022 als Hit. Immerhin drei Wochen lang hat sich der Geheimtipp mit dem internationalen Titel „Woman of the Death“ in den Top-Ten-Charts des Streamingriesen gehalten, woraufhin kurze Zeit später eine zweite Staffel in Auftrag gegeben wurde. Wieder im Fokus steht die talentierte Schauspielerin Anna Maria Mühe, die sich als Bestatterin Blum stets zahlreichen Herausforderungen gegenübersieht. Bald startet Staffel 2 der Serie mit eindrucksvollem Alpen-Setting, doch wann genau und wo ihr „Totenfrau“ sehen könnt, erfahrt ihr hier.

Wann und wo könnt ihr Staffel 2 von „Totenfrau“ sehen?

Bestatterin Blum kehrt mit sechs neuen Folgen für Staffel 2 ab dem 24. Februar beziehungsweise ab dem 19. März zurück auf eure heimische Leinwand. Warum zwei Daten fragt ihr euch? Ihr habt die Möglichkeit, die Bestatterin bei neuen Abenteuern, die unter anderem in die Vergangenheit führen sowie mit der Entführung ihrer Tochter zu tun haben, ab dem 24. Februar in der Primetime um 20:15 Uhr auf ORF zu begleiten. Alternativ wartet ihr knapp drei Wochen und könnt ab dem 19. März die „Totenfrau“, die auf Bernhard Aichners Bestseller-Trilogie basiert, auf Netflix streamen. Ihr habt die Wahl.

Für alle Ungeduldigen: Wie könnt ihr ORF empfangen?

Solltet ihr nun kein Netflix haben, euch den Streamingdienst nicht extra einrichten oder nicht noch drei weitere Woche warten wollen, könnt ihr den österreichischen Sender ORF auch in Deutschland empfangen.

Der österreichische Rundfunk oder auch ORF genannt, bietet sowohl eine Livestream-Möglichkeit als auch eine Mediathek für Wiederholungen an. Beim Livestream kann es allerdings vorkommen, dass Übertragungen aus rechtlichen Gründen zeitweise gesperrt werden, wenn auf deutscher Seite die Übertragungsrechte anders verteilt sind. Dies gilt insbesondere für Sport-Events. Wiederholungen über die Mediathek lassen sich teils leichter abspielen, doch kann es hier ebenfalls vorkommen, dass aus Gründen der Rechteverteilung Zuschauer mit einer deutschen IP-Adresse nicht auf alle Inhalte zugreifen können.

Wollt ihr nun den Sender ORF in Deutschland empfangen, müsst ihr eine österreichische IP-Adresse vorweisen können, um das Geoblocking zu umgehen. Über ein Virtual Private Network, oder auch VPN genannt, könnt ihr euch eine IP-Adresse des gewünschten Landes zuweisen, idealerweise am PC oder auf Smartphones und Tablets. Dies lässt sich über zahlreiche VPN-Anbieter abwickeln, was allerdings standardmäßig nur kostenpflichtig möglich ist – prominente und seriöse Beispiele darunter sind NordVPN, Surfshark oder ExpressVPN. Ein bisschen Vorsicht ist aber geboten: Denn es ist bislang nicht vollständig geklärt, ob es rechtens ist, die Ländersperren auf diese Weise zu umgehen.

