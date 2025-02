Väter auf einem Mutter-Kind-Parkplatz: Gibt das einen Strafzettel?

Als Vater seid ihr mit eurem Kind auf Parkplatzsuche. Es ist kein Platz frei, außer ein Mutter-Kind-Parkplatz. Darf dieser ohne Strafe genutzt werden?

Öffentliche Parkplätze: Dürfen Väter auf Mutter-Kind-Plätzen parken?

Um es direkt vorwegzunehmen, die deutsche Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) kennt keine Mutter-Kind-Parkplätze und es existieren somit auch keine offiziellen Verkehrszeichen für diese Art von Parkplatz. Parkt ihr also als Vater oder auch als Person ohne Kinder auf solchen Parkplätzen, müsst ihr keine Angst vor einer Ordnungswidrigkeit, Strafe oder gar einem Bußgeld samt Abschleppdienst haben (via ADAC).

Wie sieht es mit Frauenparkplätzen aus?

Das Gleiche gilt übrigens auch für Frauenparkplätze, die es rechtlich gesehen im öffentlichen Raum ebenfalls nicht gibt. Aufgrund von Rücksichtnahme gerade bei Müttern mit Kind oder Schwangeren ist dies allerdings einzuhalten, da die Parkplätze in der Regel näher am Zielort liegen sowie größer sind, was gerade für das Anschnallen sowie Ein- du Aussteigen von Vorteil ist.

Wie sieht es auf privaten Parkplätzen für Falschparker aus?

Hier sieht die Regelung unter einer Voraussetzung tatsächlich anders aus. Angenommen der Parkplatzbetreibende, beispielsweise von einer entgeltlich privaten Parkmöglichkeit oder vom Parkplatz eines Einkaufscenters, weist ausdrücklich darauf hin, dass auf seinem Parkplatz die StVO nicht gilt, dann dürfen eingerichtete Mutter-Kind- oder gar Frauenparkplätze ausschließlich wie ausgewiesen genutzt werden.

Parkt ihr also als Person ohne Kinder oder als Mann auf einem dieser beiden extra ausgewiesenen Platzvarianten, hat der Parkplatzbetreibende das Recht, die Einhaltung einzufordern und ein Bußgeld zu erheben, euch auf eure Kosten abschleppen zu lassen oder euch Hausverbot zu erteilen.

Im weiteren Sinne von Mutter-Kind-Parkplätzen spielt es übrigens keine Rolle, ob ihr als Mutter, Vater oder Oma sowie Onkel mit einem Kind auf dem ausgewiesenen Parkplatz parkt, denn diese sind für jeden gedacht, der Kinder mit im Auto führt.

Es gibt auch andere Schilder, die ihr beim Parken beachten solltet. Und kennt ihr schon diesen Trick, um in bestimmten Situationen kostenlos zu parken?

