Volbeat Tour 2024: Neue Musik und Tour der Dänen

Kaum ein Jahr vergeht, ohne dass Volbeat auf Tour geht. Doch 2024 könnte eine der wenigen Ausnahmen darstellen – doch es gibt auch gute Nachrichten für die Fans.

Die dänische Band Volbeat ist regelmäßig fleißig auf Tour. Insbesondere in Nordamerika lässt sich die Band gerne blicken. Praktisch jedes Jahr finden Konzerte der Band in Europa und Nord- und Südamerika statt – es wäre also auch eine Tour von Volbeat für 2024 zu erwarten gewesen.

Doch die schlechte Nachricht wurde bereits im Sommer 2023 auf dem offiziellen Instagram-Account der Band verkündet: Volbeat geht 2024 nicht auf Tour.

Zwar nicht live, dafür aber mit neuer Musik

Direkt nach der schlechten Nachricht folgt aber auch schon eine gute, denn die Band widmet sich in ihrer Konzert-freien Pause dem Musikmachen. Frontmann Michael Poulsen kündigte dies im gleichen Post an:

Er bedankt sich für die bisherigen Konzerte und freut sich auf die nächste Tour. Die Band möchte aber vorerst etwas Zeit mit ihrer Familie verbringen, weshalb es keine Tour 2024 geben wird. Während dieser Zeit schreibt Volbeat aber ein neues Album, welches dann auf kommenden Konzerten gespielt werden soll. Wann genau das Album erscheinen soll, ist, stand Juni 2024, noch nicht bekannt. Ein Release Anfang 2025 mit der ein oder anderen Single noch in diesem Jahr ist aber nicht unwahrscheinlich.

Asinhell und Rebelmonster: Ein Stück Volbeat auf Tour

Solltet ihr euch dennoch nach Volbeat sehnen, könnt ihr euer Augenmerk auf zwei andere Bands werfen, die in Verbindung zu ihr stehen. Asinhell ist das Zweitprojekt von Volbeat-Frontmann Poulsen. Die Band ist im Juni und August auf Festivals unterwegs, die zwar nicht direkt in Deutschland stattfinden, dafür aber auch nicht weit entfernt sind:

27. Juni 2024: Hellfest Open Air Festival in Clisson, Frankreich

29. Juni 2024: Tons of Rock Festival in Oslo, Norwegen

29. - 31. August 2024: Næstved Metalfest in Næstved, Dänemark

Alternativ spielt die Volbeat-Tributeband Rebel Monster einige Konzerte, auf welchen ihr euch die Zeit zur nächsten Tour etwas verkürzen könnt. Die aktuellen Konzertpläne findet ihr auf der offiziellen Webseite der Band. Auf Ticketmaster und Eventim findet ihr zudem weitere Konzerte der Band.

