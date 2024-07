Weltreise der anderen Art: Hier findet ihr die 7 Weltwunder der Neuzeit auf Google Maps

Zu den sieben Weltwundern der Neuzeit müsst ihr nicht unbedingt selbst reisen. Ihr könnt sie euch auch einfach auf Google Maps ansehen.

Google Maps hilft euch nicht nur dabei, den Weg zu finden, wenn ihr euch verlaufen habt. Ihr könnt die Anwendung auch nutzen, um bestimmte Orte digital zu bereisen. So könnt ihr beispielsweise ein gruseliges Dorf in Japan, einen verlassenen Berliner Freizeitpark aus DDR-Zeiten oder die sieben Weltwunder entdecken. Für Letztere hat ein Nutzer sogar extra eine besondere Karte angefertigt.

Google Maps-Karte zeigt euch die sieben Weltwunder der Neuzeit

Zu den sieben Weltwundern der Neuzeit zählen die Felsenstadt Petra in Jordanien, der Taj Mahal in Indien, die Chinesische Mauer in China, die Inkastadt Machu Picchu in Peru, das Kolosseum in Italien, die Stadt Chichén Itzá in Mexiko sowie die Christusstatue in Brasilien. Alle diese Orte könnt ihr euch auf Google Maps ansehen. Diese Karte eines Nutzers führt euch also quasi auf eine Weltreise.

Die sieben Weltwunder der Neuzeit wurden im Jahr 2007 per Abstimmung ermittelt und sind rund um den Globus verstreut. Gemeinsam haben die Weltwunder, dass sie allesamt beeindruckende Bauwerke sind, die bei Beobachtern Ehrfurcht und Erstaunen auslösen. Übrigens hätte es auch Schloss Neuschwanstein beinahe unter die sieben Weltwunder geschafft. Jedoch wurde das berühmte Gebäude in Bayern bei der Abstimmung nur auf den achten Platz gewählt.

Auch die chinesische Mauer zählt zu einem der sieben Weltwunder. (© IMAGO / sepp spiegl)

Die sieben Weltwunder der Antike

Bereits in der Antike gab es Listen eindrucksvoller Bauwerke. Eine der bekanntesten ist die Liste der sieben Weltwunder, die damals noch andere Konstruktionen umfasste. Zu den sieben Weltwundern der Antike gehören die Pyramiden von Gizeh, die Zeusstatue des Phidias, der Artemis-Tempel, das Grabmal von Mausolos, die hängenden Gärten von Babylon, der Koloss von Rhodos und der Leuchtturm von Alexandria. Von den alten Weltwundern sind bis heute aber einzig die Pyramiden von Gizeh verblieben.

