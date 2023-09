Wird Twitter/X kostenpflichtig? Was gibt es kostenlos?

Twitter gehört zu den weltweit größten und beliebtesten sozialen Netzwerken. Kostet die Nutzung etwas oder kann man Twitter kostenlos verwenden?

Twitter Facts

Twitter ist in seinen Grundfunktionen komplett kostenlos. Ihr könnt euch also gratis anmelden und alle Nachrichten ohne Gebühr lesen. Auch das Verfassen eigener Tweets ist gratis. Lediglich an einigen Stellen können unter Umständen Kosten anfallen. Möglicherweise wird die Plattform bald für alle Nutzer kostenpflichtig. Darauf lassen zumindest Aussagen vom neuen Inhaber Elon Musk schließen.

Bereits jetzt gibt es mit „X Premium“ ein kostenpflichtiges Abonnement, mit dem sich zusätzliche Features freischalten lassen. Die Kosten hierfür liegen bei 8 US-Dollar pro Monat oder 84 US-Dollar für ein ganzes Jahr. Damit kann man unter anderem Nachrichten nachträglich bearbeiten, bekommt weniger Werbung zu sehen und die eigenen Beiträge werden im Vergleich zu nicht zahlenden Nutzern prominenter angezeigt.

Abgesehen vom bereits eingeführten Premium-Abonnement könnte Twitter/X aber bald für alle Nutzer kostenpflichtig werden. Diese Meldung kursiert seit Mitte September 2023. Dabei handelt es sich nicht wie im Fall von ähnlichen Meldungen zu WhatsApp um nervige Kettenbriefe. Stattdessen sagt Elon Musk selbst, dass der Social-Media-Dienst bald monatliche Gebühren für alle Nutzer einführen könnte.

Elon Musk selbst führt dabei an, eine Gebühr nicht aus finanziellen Interessen einführen zu wollen. Stattdessen möchte er dadurch die Nutzererfahrung verbessern. Ihm zufolge seien zu viele Bots auf der Plattform unterwegs, die automatisiert nutzlose Nachrichten verfassen. Eine monatliche Gebühr wäre nach ihm der einzige Weg, um die „riesigen Armeen von Bots zu bekämpfen“ (Quelle: Stern). Die Kosten für den Zugang sollen dabei möglichst niedrig gehalten werden und bei weniger als 1 US-Dollar pro Monat liegen. Wann genau eine Bezahlschranke eingeführt wird und ob die Gebühr nur anfällt, wenn man bei Twitter/X Beiträge verfassen oder auch nur lesen will, ist nicht bekannt.

