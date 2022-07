Immer wieder entdecken Hacker die Word-Makros für ihre Zwecke. Das weltweit verbreitetste Office-Paket kann Programmcode ausführen und damit auch Hintertüren im Betriebssystem öffnen. Wir erklären euch, wie ihr in Word Makros deaktivieren könnt und sie bei Bedarf von vertrauenswürdigen Quellen aktiviert.

Ihr könnt Makros in Excel aktivieren und sie auch in Word zulassen. Normalerweise sind sie blockiert und ihr müsst erst einen „Schalter umlegen“, wenn ihr in Word Makros immer aktivieren wollt. An derselben Stelle könnt ihr Makros deaktivieren und wir empfehlen euch dringend, das zu eurer Standardeinstellung zu machen.

Wo könnt ihr in Word Makros deaktivieren oder aktivieren?

Das Deaktivieren der Word-Makros gehört zu den Sicherheitseinstellungen. Wie erwähnt, ist die normale Einstellung nach der Installation von Word „Alle Makros mit Benachrichtigung deaktivieren“.

Das bedeutet, ihr werdet beim Laden einer Datei darauf hingewiesen, wenn sie Makros enthält und könnt dann fallweise entscheiden, ob ihr sie zulasst oder nicht.

Falls ihr häufig Dateien bekommt, die Makros enthalten, dann könnt ihr Word so einstellen, dass Makros immer aktiviert sind. Solltet ihr in Word Makros wieder deaktivieren wollen, geht das auf dieselbe Weise.

Makros in Word aktivieren oder deaktivieren:

Startet Word und klickt im Menü auf „Datei“. Anschließend klickt links unten auf „Optionen“. Im nächsten Fenster wählt ganz unten „Trust Center“ und klickt danach rechts auf den Button „Einstellungen für das Trust Center“. Jetzt befindet ihr euch im Fenster „Makroeinstellungen“ und könnt rechts unter vier Optionen wählen.

Dort könnt ihr für Word Makros grundsätzlich aktivieren, sie mit oder ohne Benachrichtigung deaktivieren beziehungsweise nur digital signierte Makros zulassen.

Warum sind Word-Makros gefährlich?

Word- und Excel-Dateien können Code in der Programmiersprache „Visual Basic for Applications“ (VBA) enthalten und ausführen.

Das kann nützlich eingesetzt werden, um Datenabfragen zu automatisieren oder etwa Anwender durch ein Formular zu führen. Es kann aber auch schaden. Word-Makros können beispielsweise Dateien löschen oder Word dazu bringen, bei jedem Start im Hintergrund Makros auszuführen.

Hintertüren in der Programmiersprache werden dementsprechend genutzt, um etwa Trojaner-Viren in Windows einzuschmuggeln, um den Anwender auszuspionieren oder Daten zu stehlen.

Aus diesem Gründen solltet ihr in Word Makros standardmäßig deaktiviert lassen und bei Benachrichtigung nur zulassen, wenn ihr dem Absender der Dateien völlig vertraut. Im Zweifelsfall fragt lieber noch einmal nach.

