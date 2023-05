Habt ihr euch gefragt, wie The Legend of Zelda – Tears of the Kingdom auf dem Gameboy Color aussehen würde? Ein spannendes Video zeigt es.

Der YouTube-Kanal von „Channy and Kimberly“ bietet euch viele Anime-Trailer und -Videos, welche die Designerinnen sich selbst ausgedacht haben. So auch zu The Legend of Zelda – Tears of the Kingdom, das voraussichtlich am 12. Mai zum Preis von 69,99 Euro für Nintendo Switch erscheint. Im Video bekommt ihr ein Intro im Anime-Stil geboten, wie ihr es möglicherweise aus The Legend of Zelda – Link's Awakening kennt. Darin sind Link und Zelda zu sehen, aber auch bekannte Vehikel, Waffen und Kreaturen, die es auf euch abgesehen haben. Selbst einige Gameplay-Szenen sind gegen Ende des Videos zu sehen, die an Links vergangene Retro-Abenteuer erinnern. Da wünscht man sich doch glatt die alten Gameboy-Color-Tage zurück!

Hier könnt ihr euch das Intro zur fiktiven Version für den Gameboy Color von The Legend of Zelda – Tears of the Kingdom im Trailer anschauen.

Zelda – Tears of the Kingdom: Limitierter Gameboy Color im Zelda-Design

Channy and Kimberly setzen sogar noch einen oben drauf und beenden den Trailer mit einem Gameboy Color im limitierten „Tears of the Kingdom“-Design. Dieser besondere Handheld wäre für 14.900 Yen zu haben, was umgerechnet etwa 100 Euro entspricht. Ein echter Hingucker auf jeder Bahnfahrt! Übrigens ist Ende April 2023 ein besonderes Switch-Modell im „Tears of the Kingdom“-Stil erschienen. Eine Collector's Edition zum Spiel gibt es ebenfalls, die Nintendo selbst für 129,99 Euro anbietet. Allerdings schwanken die Preise bei den gängigen Online-Händlern aufgrund der hohen Nachfrage enorm.

Zelda – Tears of the Kingdom: Was erwartet euch in Links neuem Abenteuer?

Ein weiteres Mal bereist ihr die Länder von Hyrule, wie ihr es möglicherweise aus The Legend of Zelda – Breath of the Wild kennt. Einige Neuerungen sind bereits bekannt, wobei es noch keine konkreten Details zur Geschichte gibt. Klar ist, dass Link neue Fähigkeiten mitbringt und ihr die Möglichkeit erhaltet, eigene Fahrzeuge zu bauen und verschiedene Gegenstände miteinander zu kombinieren.

Ihr kennt euch richtig gut im Zelda-Universum aus? Dann ist das folgende Quiz sicher ein Klacks für euch.

Wie gut kennst du The Legend of Zelda? (Quiz)

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.