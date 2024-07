Zu alt: YouTube-Urgesteine kehren ARD den Rücken

Nach sieben Jahren beendet die beliebte YouTube-Show „World Wide Wohnzimmer“ ihre Zusammenarbeit mit funk. Doch einen neuen Partner hat sie bereits.

Benni und Dennis Wolter gehören zu den Urgesteinen der deutschen YouTube-Szene. Mit ihrem Format „World Wide Wohnzimmer“ begeistern sie junge Zuschauer seit 2010. Sie waren bereits mehrere Male für zahlreiche Preise nominiert und gewannen 2022 die 1Live Comedy-Krone in der Kategorie Comedy. Immer wieder haben sie prominente Gäste in ihrer Show: zunächst nur Stars aus der Internet-Branche, wie Julien Bam oder MontanaBlack, später aber auch bekannte Gesichter aus anderen Branchen, wie Atze Schröder. Kein Wunder also, dass sich Anbieter darum streiten, wer an ihrer erfolgreichen Show teilhaben kann. Nun steht ein Wechsel von funk zu einem Streaming-Anbieter bevor.

„World Wide Wohnzimmer“: das Aushängeschild von funk

Auf YouTube ist es leider schwierig mit der Monetarisierung, gerade wenn es um ein Bildungsangebot geht. Aus diesem Grund entscheiden sich viele YouTube-Kanäle dazu, sich Unterstützung aus dritter Hand zu holen. funk ist ein Angebot des ARD und ZDF, das darauf abzielt eine jüngere Zielgruppe anzusprechen. Mittlerweile besteht „World Wide Wohnzimmer“ aus einem zehnköpfigen Team, weswegen sich eine Finanzierung nur durch YouTube-Einnahmen nicht rechnet. Eine sehr viel stabilere Finanzierung ist somit unabdinglich. Leider kann auch funk diese nicht mehr bieten.

Tschüss, funk! – Hallo, Joyn!

Seit 2017 haben Benni und Dennis Wolter mit funk zusammengearbeitet, doch diese gemeinsame Arbeit wurde nun beendet, wie funk in einer Pressemitteilung bekanntgab. Eigentlich hätten die Entertainer-Zwillinge noch ein ganzes Jahr gemeinsam mit funk gehabt, doch sie entschieden sich dazu, woanders mit ihrem Format weiterzumachen. Der Grund: ihre Zielgruppe sei mittlerweile älter als die, die funk mit ihren Formaten ansprechen möchte.

Laut Presseportal geht es ab dem 15. August 2024 auf der Streaming-Plattform Joyn weiter. Die Tochtergesellschaft von ProSiebenSat.1 Media übernimmt das Format und startet damit gemeinsam mit Benni und Dennis Wolter das „World Wide Wohzimmer 4.0“. Die Show gibt es auf Joyn kostenlos und die Zwillinge dürfen weiterhin ihre Show so gestalten, wie sie es möchten. Alle Folgen werden zwei Wochen im Voraus bei Joyn laufen, danach dann auch bei YouTube. Es gibt weiterhin drei Videos in der Woche. Im folgenden Clip könnt ihr die kreative Ankündigung der Brüder nochmal selbst ansehen:

