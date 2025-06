Zu müde für tiefgründige Unterhaltung? Ab Dienstag ist der Influencer-Thriller bei Amazon Prime

Bei Amazon Prime Video könnt ihr den brandneuen Thriller „Influencer - Trau niemandem, dem du folgst“ ab sofort sehen. Aber lohnt sich der Film oder könnt ihr eure Zeit besser nutzen?

Wenn das Paradies zum Albtraum wird

Madison ist eine aufstrebende Reise-Influencerin. Kurz bevor sie nach Thailand aufbricht, sagt ihr Freund ab und sie muss alleine nach Asien aufbrechen. Dort lernt sie die abenteuerlustige CW kennen und freundet sich mit ihr an. Kurz vor ihrer Rückreise wird in ihr Hotelzimmer eingebrochen und Madisons Reisepass gestohlen, wodurch sie länger als geplant in Thailand bleiben muss. CW zeigt Madison eine verlassene Insel, wo die jungen Frauen zusammen eine schöne Zeit haben. Am nächsten Morgen ist CW mit dem Boot verschwunden, und es gibt keinen Weg, zurück ans Festland zu gelangen.

Spannung trifft auf Social Media-Kritik

„Influencer - Trau niemandem, dem du folgst“ ist spannend inszeniert und die Geschichte punktet mit interessanten Wendungen. Dabei spart man nicht mit kritischen Momenten, wie zum Beispiel in dem Dialog, als Madison gefragt wird, ob sie wirklich glaubt, dass ihren Followern auffallen würde, wenn sie einfach verschwindet.

Nach einem Drittel verlagert sich der Fokus, dann von Madison weg auf CW, was dem Plot eine etwas andere Richtung gibt. Dabei werden auch die Gefahren durch künstliche Intelligenz thematisiert. Nach rund einer Stunde eskalieren die Dinge dann immer weiter und dabei geht es auch durchaus recht brutal zur Sache. Für das ganz zarte Publikum ist der Film demnach nicht geeignet.

Einen ersten Eindruck liefert euch der offizielle Trailer zum Film:

Beliebter Thriller bekommt gute Kritiken

Bei Fans und Kritikern kommt der Thriller sehr gut an. So schlägt das Tomato-Meter von Rotten Tomatoes auf stolze 91 Prozent aus. Dort werden vor allem die Leistungen der Hauptdarsteller und das spannende Drehbuch positiv hervorgehoben. Ebenfalls die Inszenierung und die tollen Bilder von Thailand sorgen für Begeisterung. Eine gewisse Vorhersehbarkeit ist allerdings nicht von der Hand zu weisen. So erfindet „Influencer - Trau niemandem, dem du folgst“ das Genre nicht neu, kann aber als durchaus solide und vor allem spannende Thrillerkost angesehen werden.

Neue Gesichter vor und hinter der Kamera

Der Cast von „Influencer - Trau niemandem, dem du folgst“ ist weitgehend unbekannt. Madison wird von Emily Tennant („Dirk Gentlys hollistische Detektei“) gespielt, die bisher nur in Nebenrollen zu sehen war. Die Rolle von CW übernimmt Cassandra Naud, die bislang ebenfalls nur kurze Auftritte in Serien, wie „The Good Doctor“ oder „Snowpiercer“ hatte. Inszeniert wurde der Film durch den kanadischen Regisseur Kurts David Harder. Für ihn ist „Influencer - Trau niemandem, dem du folgst“ nach „Spiral – Das Ritual“ aus dem Jahr 2019 und „Incontrol“ von 2017 die dritte Regiearbeit.