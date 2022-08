Die Macher von Google beweisen immer wieder ihren Humor. So finden sich in der Suchmaschine verschiedene Easter-Eggs. Auch im hauseigenen Browser haben die Entwickler ein unterhaltsames „Easter Egg“ versteckt. So könnt ihr in Google Chrome ein Dinosaurier-Spiel spielen. Das funktioniert sowohl am Computer als auch in der Google-Chrome-App auf dem Android-Smartphone und iPhone.

Google Chrome Facts

Das Dinosaurier-Spiel wird aktiviert, sobald Chrome keinen Internetzugang hat. Das Dino-Spiel lässt sich aber auch starten, wenn man online ist.

Kein Internet bei Google Chrome? Dinosaurier-Spiel aktivieren

Schlägt die Verbindung zu einer Webseite fehl, weil Google Chrome offline ist, erscheint der Pixel-Dinosaurier automatisch im Browserfenster. Der Dino steht dabei nicht nur zur Zierde in Google Chrome, sondern kann über die Leertaste zum virtuellen Leben erweckt werden. In der Chrome-App drückt ihr einfach auf das Handy-Display.

Der Google Chrome-Dino läuft dann los. Drückt ihr erneut auf den Bildschirm oder die Leertaste, springt die Spielfigur über entgegen kommende Kakteen. Ziel des Spiels ist es, möglichst viele Kakteen hinter sich zu lassen und dadurch Punkte zu sammeln. Je mehr stachelige Pflanzen ihr hinter euch gebracht habt, umso schneller kommen neue Hindernisse entgegen, so dass der Schwierigkeitsgrad erhöht wird. Sobald ein Kaktus berührt wird, erscheint die „Game Over“-Anzeige und das Spiel ist vorbei.

Kein Internet? Vertreibt euch die Zeit mit dem Dino-Spiel in Chrome. (Bildquelle: GIGA)

Auch bei Google Home haben die Entwickler Humor bewiesen und witzige Easter-Eggs sowie kuriose Sprüche versteckt (Video):

Google Home: Die witzigsten Sprüche und Easter Eggs

Eine Auswahl der wichtigsten und lustigsten geheimen Google-Funktionen findet ihr bei uns.

So findet man das Dinosaurier-Spiel in Google Chrome

Wollt ihr das Dinosaurier-Spiel in Google Chrome starten, trennt euren PC vom Internet, zum Beispiel, indem ihr vorübergehend den WLAN-Stick vom Rechner entfernt. Natürlich solltet ihr dafür sorgen, dass keine wichtigen Aufgaben im Hintergrund liegen bleiben. Das Dino-Spiel für Chrome steht auch auf Android zur Verfügung. Hier müsst ihr lediglich den Flugmodus, bzw. Offline-Modus am Smartphone aktivieren. Startet dann Google Chrome und der Dinosaurier zeigt sich im Browserfenster auf dem Smartphone-Bildschirm. Auf dem mobilen Gerät springt der Dino, sobald der Bildschirm von euch berührt wird.

Wollt ihr nicht offline gehen, könnt ihr das Dinosaurier-Spiel auch mit aktiver Internetverbindung starten. Gebt hierfür chrome://dino/ in die Adressleiste eures Browsers ein.

Wir zeigen euch, wie ihr weitere Easter Eggs bei Google oder Google Chrome freischaltet: