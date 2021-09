Wer sein Origin-Konto (ehemals EA-Account) löschen möchte, findet dazu keine Möglichkeit in den Konto-Optionen. Hier zeigen wir euch, wie ihr eueren Origin-.Account loswerdet.

Der Origin Downloadmanger ist eine Internet-Vertriebsplattform für Computerspiele, welche vom US-Spielehersteller Electronic Arts (EA) entwickelt und betrieben wird. Benutzer können sich über die Plattform Spiele kaufen, herunterladen und auf dem Rechner installieren. Seit der Einführung von Origin im Jahre 2011 ist die Installation des Origin-Clients Voraussetzung für nahezu alle neu veröffentlichten Spiele von EA. Dafür ist allerdings eine Registrierung eines Accounts nötig. Doch was ist, wenn man Origin nicht mehr verwenden möchte?

Origin-Konto löschen

Inzwischen wird das Origin-Konto „EA-Konto“ genannt. Das US-amerikanische Entwickler-Studio Electronic Arts lässt euch euer Origin-Konto nicht selbstständig löschen. Weder in den Einstellungen noch auf der Webseite von Origin findet sich eine Lösch-Funktion. Wenn ihr die Mitgliedschaft auf der Internet-Vertriebsplattform endgültig beenden möchtet, müsst ihr euch deshalb direkt mit dem Kunden-Support von EA in Verbindung setzen.

Um euer Origin-Konto über den Support zu löschen, gibt es wie mehrere Möglichkeiten. Am einfachsten könnt ihr euer Origin-Konto über den Kundendienst per Formular. Beachtet jedoch, dass euch verschiedene Optionen auf diesem Weg verloren gehen. So könnt ihr nicht mehr auf gekaufte Spiele und In-Game-Käufe zugreifen. Das gilt auch für Inhalte, die bei Steam und Epic gekauft und mit dem Origin-Account verknüpft wurden. So schließt ihr den Account:

Ruft die Seite für den EA-Support auf. Sucht die Hilfe für ein beliebiges Spiel heraus. Auch die Plattform ist nicht weiter wichtig, wenn ihr das Konto schließen wollt. Unter „Thema wählen“ nehmt ihr die Option „Mein Konto verwalten„. Unter „Problem wählen“ könnt ihr jetzt „Kontolöschung“ auswählen. Meldet euch mit euren EA-Login-Daten an. Folgt den Anweisungen und beschreibt dem Support euren Wunsch.

Alternativ könnt ihr den telefonischen Kundendienst von EA anrufen und bitten, euren Account zu löschen. Innerhalb von Deutschland müsst ihr dazu die folgende Nummer anrufen: 0221 – 37050193, in Österreich die 0720 – 883349 und in der Schweiz die 0225 – 181005. Der Kundendienst steht von Montag bis Samstag zwischen 09:00 und 21:00 Uhr zur Verfügung. Dabei fallen die Standardgebühren an. Zudem könnt ihr auch per E-Mail an das Unternehmen hinter Origin herantreten. Wendet euch dazu einfach an den Datenschutzrichtlinien-Administrator unter der Adresse privacy_policy@ea.com.

Origin-Account löschen: Achtung

Bevor ihr euer Origin Konto löscht, solltet ihr euch jedoch darüber im Klaren sein, dass der Zugriff auf alle Account-Inhalte verloren geht. Alle erworbenen Spiele und Zusatzinhalte können also nicht mehr installieret und genutzt werden. Möchtet ihr eure Spiele und Inhalte auf ein anderes Konto übertragen, solltet ihr das entsprechend dem Kundenservice kommunizieren. Manchmal ist es möglich, ein gelöschtes Origin-Konto wiederherzustellen. Hierfür muss man lediglich das Passwort für den EA-Account zurücksetzen. Die E-Mail-Adresse für das Konto darf aber nicht mit einem neuen Account verbunden sein. Falls ihr nur vorübergehend Pause mit Origin machen wollt, könnt ihr ein Konto auch lediglich deaktivieren. Alle Spielinhalte bleiben so erhalten, es kann lediglich nicht länger darauf zugegriffen werden.

