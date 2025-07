32 Jahre später: Was macht der Junge aus Last Action Hero heute?

Auch wenn der kommerzielle Erfolg ausblieb, gehört „Last Action Hero“ zu den Kult-Filmen der frühen Neunziger Jahre. Neben Arnold Schwarzenegger spielte der damals 12-jährige Austin O'Brien die Hauptrolle in der Action-Komödie. Was wurde aus dem damaligen Kinderstar?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wer ist der Junge in Last Action Hero?

Der Junge aus Last Action Hero ist Austin O’Brien, der damals Danny Madigan spielte. Er ist im Mai 1981 geboren und mittlerweile 44 Jahre alt. Der Schwarzenegger-Film war nicht die einzige bekannte Produktion, bei der er mitgewirkt hat. Ein Jahr zuvor übernahm er etwa die Rolle von Peter Parkette in der gefloppten Stephen-King-Verfilmung „Der Rasenmähermann“ mit Pierce Brosnan in der Hauptrolle. Kurz nach „Last Action Hero“ war er noch in der Fortsetzung zu „My Girl“ sowie in „Apollo 13“ zu sehen. Es folgten Gastrollen in erfolgreichen Serien wie „Emergency Room“ (1995) oder Bones (2008). In der Serie „Ein Wink des Himmels“ hatte er zwischen 1996 und 1999 eine tragende Rolle. Danach wurde es jedoch ruhig um O’Brien. Vor der Kamera stand er zuletzt nur noch in der kaum bekannten Produktion „Rain From Stars“ aus dem Jahr 2013 und 2015 in dem Kurzfilm „All Our Yesterdays“ von Jacob Strunk.

Anzeige

Das macht Austin O’Brien heute

Heute ist er kein aktiver Schauspieler mehr, sondern arbeitet hinter der Kamera. Laut seinem LinkedIn-Profil arbeitet Austin O’Brien seit Dezember 2022 bei der Great American Insurance Group als UX‑Produktdesigner und nutzt dort seine kreativen Fähigkeiten. Außerdem betreibt er ein eigenes Fotografie‑Business in der Region Chicago, spezialisiert auf Hochzeiten und künstlerische Stadtmotive. Die Webseite mit seinen Arbeiten ist inzwischen geschlossen, im Internet-Archiv findet man aber noch alte Versionen davon (hier ansehen). Auch sein Instagram-Account ist inzwischen auf privat gestellt. Hatte er in seinen Kinderjahren noch einige bekannte Rollen, lebt er also mittlerweile zurückgezogen als UX‑Designer & Fotograf in der Nähe von Chicago.

Worum ging es nochmal in Last Action Hero?

Der filmverrückte Junge Danny Madigan (Austin O’Brien) lebt in New York und liebt die Jack Slater-Actionfilmreihe mit Arnold Schwarzenegger als unbesiegbaren Helden. Durch ein magisches Kinoticket wird Danny plötzlich mitten in einen Jack-Slater-Film katapultiert und erlebt dort verrückte, übertriebene Action-Abenteuer. Dabei kämpft er an der Seite seines Idols gegen den Bösewicht Benedict (Charles Dance). Der Film-Bösewicht entdeckt die wahre Welt und beginnt, echten Schaden anzurichten. Danny und Jack Slater versuchen gemeinsam, das zu verhindern.

Anzeige

Trotz großer Erwartungen, Top-Besetzung und 85-Millionen-Dollar-Budget floppte der Film an den Kinokassen. Dafür gab es einige Gründe. So startete der Schwarzenegger-Film kurz nach Jurassic Park, das damals zahlreiche Rekorde an den Kinokassen brach. Die Mischung aus Satire, Fantasy und Action überforderte damals zudem viele Zuschauer. Er wurde von der Kritik als zu selbstironisch und unausgeglichen bewertet. Falls ihr den Film noch nicht kennt oder noch einmal erleben wollt, findet ihr Last Action Hero bei diesen Anbietern im Stream:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.