99 Prozent positiv auf Steam: Natsu-Mon ist mein perfektes Feierabendspiel – und jeder Gestresste sollte es ausprobieren

Ihr braucht Ferien? Dann begleitet mich ins Spiel Natsu-Mon: 20th Century Summer Kid auf Steam und auf der Nintendo Switch, denn dort könnt ihr die Kindheit in einer ländlichen Gegend in Japan nachholen. Besser Ferien zu Hause machen geht nicht.



Ein Kommentar von Marina Hänsel

Natsu-Mon: 20th Century Summer Kid ist perfekt, um es 1 Stunde vor dem Einschlafen zu spielen

Ich gehe einmal davon aus, dass ihr die Reihe Boku no Natsuyasumi nicht kennt – und wenn doch: Das hier ist ein neuer Teil, ebenso entwickelt von Kaz Ayabe! Boku no Natsuyasumi bedeutet auf Deutsch „Meine Sommerferien“ und ist eine heißgeliebte Spielereihe, in welcher ihr in die Rolle eines japanischen Jungen schlüpft, der seine Sommerferien auf dem Land verbringt.

Diese Kultreihe wurde schon immer hochgelobte – es sind extrem gemütliche Spiele, in denen ihr in eure Kindheit zurückversetzt werdet und eine wunderschöne Landschaft erforscht.

Natsu-Mon: 20th Century Summer Kid (auf Steam ansehen) ist die neue Version dieser Spiele, jedoch mit derselben Prämisse: Ihr verbringt als kleiner Junge eure Sommerferien im ländlichen Japan, fangt Insekten sowie Fische und erkundet die Geheimnisse die anliegenden Wälder und Berge – Natsu-Mon wird euch das Gefühl geben, wieder ein Kind zu sein, ganz ohne Sorgen oder Ängste.

Schaut in den entspannten Trailer zu Natsu-Mon: 20th Century Summer Kid.

Natsu-Mon: 20th Century Summer Kid – Ankündigungs-Trailer

So frei wie ein Kind sein – dieses Gefühl hatte ich lange vergessen!

Womöglich klingt es auf den ersten Blick langweilig: Ein Spiel, in dem ihr nicht auflevelt oder gegen böse Monster kämpft. Aber Natsu-Mon: 20th Century Summer Kid schafft es, mich an dieses kindliche Gefühl der absoluten Faszination zu erinnern: Jeder Berg, den ich sehe, ist faszinierend. Jedes Insekt, das ich fange, ist toll. Und sobald es langsam dunkel wird, fürchte ich mich schon davor, ins Bett zu müssen – ich wollte doch noch so viel sehen!

Diese Kindheitserinnerungen, in denen irgendwie alles spannend gewesen ist, sind wertvoll – aber nach der Kindheit selbst verblassen sie, denn man erlaubt es sich ja nicht, so völlig ungezwungen durch die Welt zu gehen.

In Natsu-Mon: 20th Century Summer Kid dürft ihr das aber. Die Erwachsenen haben alles Wichtige im Griff und für euch zählt es nur, einen spannenden Sommer zu haben und jedes noch so kleine Ereignis in eurem Tagebuch zu verewigen. Natsu-Mon ist vollgepackt mit tollen Aktivitäten und Mysterien; etwa könnt ihr einem Geistermädchen folgen oder der lokalen Detektiv-Agentur beitreten. Oder ihr sammelt seltene Tiere für das Museum. Schaut einfach, wohin euch jeder Tag führt – und lernt dabei noch jede Menge über Japan.

Natsu-Mon: 20th Century Summer Kid ist auf Steam wie auch auf der Nintendo Switch erhältlich. Auf Steam hat es sogar eine sagenhafte Wertung von 99 Prozent. Bis zum 10. April 2024 könnt ihr euch das Spiel im Nintendo Switch eShop jedoch mit 50 Prozent Rabatt holen – also nur vor 19.99 Euro (im Nintendo eShop ansehen).

