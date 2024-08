Amazon-Hit hat Großes vor: Regisseur verrät Details zu Fallout Staffel 2

Die erste Staffel der Endzeit-Serie Fallout hat die Erwartungen vieler Fans übertroffen – und die zweite Staffel des Amazon-Hits befindet sich bereits in Arbeit. Regisseur und Produzent Jonathan Nolan verrät jetzt, worauf sich Zuschauer bei der Fortsetzung freuen können.

Fallout Staffel 2: Das wartet auf euch

Jonathan Nolan hatte in der ersten Staffel von Fallout als Executive Producer und Regisseur der ersten drei Folgen gedient. Auch an der Fortsetzung ist er beteiligt und hat nun in einem Interview zumindest einen kleinen Einblick auf den Fokus der zweiten Staffel gegeben.



Laut Nolan konzentriere sich das Projekt aktuell darauf, mehr Monster, mehr Umgebungen und mehr Fraktionen zu entwerfen und zum Leben zu erwecken. Zuschauer können sich also auf ein Abenteuer einstellen, dass die Welt von Fallout wesentlich vergrößert und dabei die Action in mehrerer Hinsicht hochskalieren wird.

Anzeige

Nolan vergleicht sein Gefühl mit der Serie mit dem Gefühl, dass er bei Batman Begins und The Dark Knight hatte. Nach dem ersten Film hatten er und sein Bruder, Christopher Nolan, die Welt und das Fundament gebaut und beim zweiten Film konnten sie schauen, was darin alles möglich sei.



Fallout-Fans können sich angesichts dieses Vergleichs also auf ein echtes Meisterwerk freuen. (Quelle: TheWrap)

Mit einem Amazon-Prime-Abo könnt ihr die erste Staffel von Fallout ohne Extrakosten streamen:

Amazon bringt Hit-Serie Fallout zurück

Wann genau die zweite Staffel von Fallout erscheinen wird, ist derzeit allerdings noch nicht klar. Aber immerhin gab es vonseiten Amazons bereits Signale, dass die Produktion schneller als gedacht voranschreitet. Aufgrund des großen Erfolgs von Season 1 will der Streaming-Dienst nicht allzu lange mit der Fortsetzung warten.

Anzeige

Nach Fallout will Amazon Prime mit einer neuen Streaming-Serie bei Gamern punkten:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.