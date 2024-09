Amazon Prime zieht Reißleine: Legendäre Filme kosten bald wieder Geld

In den kommenden 30 Tagen verschwindet die komplette Rocky-Reihe aus dem Katalog von Amazon Prime Video. Filmfans sollten sich also beeilen, wenn sie die Kultfilme noch schnell kostenlos sehen wollen.

Amazon Prime verabschiedet sich von Rocky

Der Katalog von Amazon Prime Video ist durch ein ständiges Kommen und Gehen definiert. Dass im September aber eine komplette Filmreihe verschwindet, ist schon ein harter Schlag für Filmfans. Gemeint sind die beliebten Rocky-Filme:

Rocky

Rocky II

Rocky III: Das Auge des Tigers

Rocky IV: Der Kampf des Jahrhunderts

Rocky V

Rocky Balboa: Die Geschichte seines Lebens

Creed: Rocky's Legacy

Creed II

Und ja, ihr seht richtig, auch die beiden Legacy-Fortsetzungen Creed und Creed 2 verlassen das Programm von Amazon Prime Video in diesem Monat. Creed 3 hingegen ist aktuell gar nicht im Abo-Programm von Prime enthalten und kann nur ausgeliehen oder gekauft werden.



Filmfans müssen sich also von ganzen acht Klassikern verabschieden. Eine konkrete Deadline gibt es noch nicht. Um ganz sicherzugehen, solltet ihr euch also nicht allzu viel Zeit lassen oder aber ihr startet nächstes Wochenende einfach einen Rocky-Film-Marathon.

Adonis Creed, gespielt von Michael B. Jordan, führt das Erbe von Rocky weiter. (© Warner Bros. Pictures)

Rocky Prime-Nutzer können den Film-Klassiker Rocky ohne zusätzliche Kosten schauen, aber nur noch für kurze Zeit.

Ein Muss für jeden Filmfan: die Rocky-Reihe

Die Rocky-Filme genießen Kultstatus und gehören zum Pflichtprogramm für jeden ambitionierten Filmfan. Erstaunlich ist dabei, dass bis auf den fünften Teil auch alle Filme ziemlich beliebt sind. Nicht unbedingt bei den Kritikern, aber das Publikum liebt Sly Stallone als Rocky und solche legendären Gegner wie Apollo Creed, Clubber Lang oder Ivan Drago.



Am besten schneidet übrigens ausgerechnet Creed 3 ab, der gar nicht im Prime-Abo drin ist. Danach folgt dann aber auch schon direkt der erste Creed-Film mit 89 Prozent Zustimmung. Bei diesem Film sind sich Kritiker und Publikum sogar einig (Quelle: Rotten Tomatoes).



Die Reihe ist auch noch nicht vorbei: Creed 4 befindet sich bereits in Produktion und wird aller Voraussicht nach in den kommenden Jahren erscheinen.

