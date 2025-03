Assassin’s Creed Shadows: Ubisoft deutet Rückkehr von Fan-Liebling an

In Assassin’s Creed Shadows dürfen sich Fans der erfolgreichen Reihe möglicherweise auf ein ganz bestimmtes Comeback freuen. Ein beliebter Charakter könnte in Ubisofts neuestem Open-World-Spiel als Easter Egg mit an Bord sein.

Assassin’s Creed Shadows: Charakter könnte zurückkehren

Die Assassin’s-Creed-Reihe hat schon so einige mächtige Helden hervorgebracht, die zumindest teilweise in mehreren Spielen auftreten durften. Auch in AC Shadows könnten sich Spieler auf ein solches Wiedersehen freuen, denn Ubisoft hat zumindest angedeutet, dass Kassandra aus AC Odyssey erneut auftauchen könnte.

In einem Interview mit der Website Gamerant hat Jonathan Dumont, der Creative Director von Ubisoft Quebec, angeteasert, dass mit Kassandra im neuen Assassin’s Creed zu rechnen sein könnte.

Laut Dumont – und dem offiziellen Assassin’s-Creed-Kanon – ist Kassandra während der Ereignisse des kommenden Spiels am Leben und lauere in den Schatten.

Dies allein wäre zwar noch keine allzu bewegende Aussage, doch angesichts der Tatsache, dass das neue Abenteuer Assassin’s Creed Shadows heißt, wirkt Dumonts Antwort wie ein bewusster Wink mit dem Zaunpfahl.

Kassandra is very much alive during these times. She is somewhere around the globe, lurking in the shadows. Jonathan Dumont

Erneutes Comeback von Kassandra aus Assassin’s Creed Odyssey?

Es wäre nicht das erste Mal, dass Kassandra in einem Assassin’s-Creed-Spiel auftritt, in dem sie nicht die Hauptrolle spielt – schon in AC Valhalla hatte sie in Form eines DLCs vorbeigeschaut.

Dies ist möglich, da sie als Hüterin des Stabs des Hermes Megistos magisch über zwei Jahrtausende am Leben gehalten wird. Kassandra könnte also theoretisch in so ziemlich jedem Assassin’s Creed auftauchen. Wer sich nicht um eine normale menschliche Lebenszeit scheren muss, kann auch den langen Weg von der griechischen Antike bis in die japanische Feudalzeit bewältigen.

Was die Dauer von AC Shadows angeht, hat Ubisoft offensichtlich die richtigen Lektionen gelernt:

