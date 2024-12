Astro Bot ist Spiel des Jahres – und zwar völlig verdient!

Der 3D-Platformer mit dem niedlichen Roboter wurde bei den Game Awards mit dem Titel „Game of The Year 2024“ ausgezeichnet – praktisch dem Oscar der Videospiele-Welt. Und das völlig verdient! Denn was auf den ersten Blick „nur“ wie ein niedliches Kinderspiel wirkt, entpuppt sich als facettenreiches Gaming-Highlight für alle.

Eine Huldigung von Frank Ritter.

Ein Ausflug in die Spiele-Geschichte und knackige Herausforderungen

Mit seinem bunten, zugänglichen Design könnte man Astro Bot schnell in die Schublade „Kinderspiel“ einsortieren. Doch das wäre ein großer Fehler. Nicht nur ist der PS5-exklusive 3D-Platformer gespickt mit Charakteren, Referenzen und Easter Eggs aus 30 Jahren PlayStation-Geschichte – Aloy, Kratos, aber auch Solid Snake, Crash Bandicoot sowie Ryu und Ken haben Gastauftritte. Der 3D-Platformer fordert zudem auch erfahrene Spieler heraus. Besonders die optionalen Challenge-Levels haben es in sich, es kann auch mal Stunden dauern, bis man sie schafft.

Spielspaß auf höchstem Niveau

Aber auch Kids und Erwachsene, die es entspannter angehen möchte, kommen in Astro Bot auf ihre Kosten. Denn das Spiel lässt sich auch ohne Komplettierungs-Perfektionismus genießen. Die liebevoll gestalteten Charaktere und Levels, die Details an jeder Ecke der Spielwelt, die einwandfreie technische Umsetzung und auch der richtig gelungene Soundtrack machen Astro Bot schlicht zu einem der besten Spiele auf der PS5.

Besonders beeindruckend sind die Level-spezifischen Spezialfähigkeiten, die das Gameplay zwar nicht über den Haufen werfen, es aber zumindest in zusätzliche Dimensionen erweitern. Und nebenbei ist Astro auch Posterboy für die Fähigkeiten des DualSense-Controllers der PS5, besser nutzt den kaum ein Spiel aus.

Zusammengefasst: Astro Bot ist ein herausragendes Spiel, das mit den ganz großen 3D-Jump’n’Runs mithalten kann. Es hat die Ehrung verdient, ich verspürte jedenfalls Wehmut, als ich neulich die Platin-Trophäe erhielt, weil ich das Spiel damit wirklich „durch“ hatte.

Falls ihr noch unschlüssig seid, empfehle ich, das kleinere, aber spielerisch ähnliche Astro’s Playroom zu spielen – das kostenlose Game ist auf jeder PS5 vorinstalliert und kann praktisch als Demo für Astro Bot gesehen werden.

Bleibt zu hoffen, dass Team Asobi durch den Award noch ein paar Astro-Bot-Exemplare mehr verkaufen kann und über Nachfolger Gedanken macht. Denn dass Astro das neue PlayStation-Maskottchen ist, dürfte spätestens jetzt klar sein.