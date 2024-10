Auf der PlayStation ganz oben: PS5-Chartstürmer zeigt traurige Realität

Sony gibt regelmäßig bekannt, welche Spiele auf den PlayStation-Konsolen am häufigsten heruntergeladen wurden. Die aktuellen PS5-Charts offenbaren zwei klare Sieger.

Das sind die erfolgreichsten PS5-Spiele im September

Die PlayStation 5 hat zwei neue Spiele-Champions. An der Spitze der Download-Charts im September stehen NBA 2K25 in den USA und Kanada sowie EA Sports FC 25 in Europa.

Die Top-PS5-Games in Nordamerika:

NBA 2K25 Warhammer 40,000: Space Marine 2 EA Sports FC 25 Astro Bot Black Myth: Wukong

Die Top-PS5-Games in Europa:

EA Sports FC 25 Astro Bot Warhammer 40,000: Space Marine 2 NBA 2K25 Black Myth: Wukong

Die Download-Charts zeigen deutlich, dass Sportspiele auf der PS5 hoch im Kurs sind. Gerade der erste Platz für EA Sports FC 25 in Europa ist beeindruckend, da die Fußballsimulation erst am 27. September erschienen ist. Käufer der Premium Edition durften schon am 20. September loslegen. Auch bei europäischen PS4-Spielern steht der FIFA-Nachfolger ganz oben, während in den USA und Kanada der Dauerbrenner Minecraft triumphiert (Quelle: PlayStation Blog).

Unsere Einschätzung zu EA Sports FC 25:

Trotz Kritik: Sportspiele dominieren PlayStation 5

Sportspiele wie NBA 2K25 und EA Sports FC 25 sind regelmäßig Ziel von harscher Kritik. Spieler klagen unter anderem darüber, dass sich das Gameplay kaum von den Vorgängern unterscheidet, die auch nur ein Jahr vorher erschienen sind. Auch die vielen Mikrotransaktionen stoßen Spieler sauer auf.

Beim Review-Aggregator Metacritic erreichen beide Spiele solide Wertungen von Kritikern (zum GIGA Test für EA Sports FC 25). Die User-Reviews fallen dagegen deutlich negativer aus.

Die PS5-Version von EA Sports FC 25 erreicht hier gerade einmal 3,1 von 10 Punkten (bei Metacritic ansehen). NBA 2K25 steht mit 6,0 von 10 Punkten etwas besser da (bei Metacritic ansehen). Negativen Stimmen der Spieler tut dem Erfolg der Sportspiele aber keinen Abbruch. Die traurige Wahrheit ist, dass die Kritik zwar immer laut ist, aber auf Verkaufszahlen oft nur geringen Einfluss hat.

