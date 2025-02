Bitte waschen! In Kingdom Come Deliverance 2 wird mir mein Gestank zum Verhängnis

In Kingdom Come Deliverance 2 müsst ihr nicht nur essen und schlafen, sondern solltet euch auch waschen. Denn der eigene Gestank schockt nicht nur andere NPCs, sondern kann einem zum Verhängnis werden – wie ich selbst erfahren habe.



Ein Kommentar von Marina Hänsel

Heinrich wird mit allen Wassern gewaschen

Dass es im Mittelalter nicht immer nur nach Rosen gerochen hat, weiß man ja eigentlich. Deswegen ist es auch total realistisch, dass euer Geruch in Kingdom Come Deliverance 2 (auf Steam ansehen) richtige Auswirkungen hat. Wenn ihr etwa stinkend oder gar bluttriefend in einen Laden marschiert, dann wird euch der Händler dort nicht wohlgesinnt sein – wahrscheinlich schickt er euch auch gleich wieder raus.

Bei meinen Abenteuern in Kingdom Come Deliverance 2 habe ich also immer die goldene Regel befolgt: An jedem noch so schmuddeligen Trog habe ich Heinrich den Kopf untertauchen lassen – auch, wenn er höchstwahrscheinlich selbst viel schlimmer riecht als das braune Wasser. Dass mein Hund Mutt derweil mitgeschlabbert hat, störte mich dabei wenig.

Der Vorteil dabei ist auch, dass man sich das Blut vom Körper waschen kann, wenn man gerade, uh, jagen war. Und an ganz besonderen Stellen darf man sogar seine Kleidung waschen – somit stinkt man nicht mehr, sondern sieht auch nicht aus, als wäre man aus einem Loch gekrochen! Das Mittelalter ist schon hart – aber wie hart es wirklich ist, habe ich erst am eigenen Leib erfahren, als ich keine Möglichkeit hatte, alle paar Minuten im Trog unterzutauchen.

Den Braten hat er gerochen

Ich will nicht spoilern, also nur so viel: Während einer ganz bestimmten Mission im Spiel musste ich mit Heinrich durch ein riesiges Gebäude schleichen, in dem an jeder Ecke Wächter patrouillieren. Sich einfach mal zwischendurch waschen zu gehen, war nicht drin. Und leider bin ich vorher auch eine Weile durch eine schlammige Höhle gekrochen, also ja: Heinrich duftete bald ganz besonders gut.

So kam es dann, dass ich irgendwann hinter einer Wache stand und gerade einen Stein werfen wollte, um sie abzulenken – als eine laute Stimme ertönte: „Was stinkt denn hier so?!“

Schaut in den Gameplay-Trailer zu Kingdom Come Deliverance 2:

Kingdom Come Deliverance 2: 25 Minuten Gameplay (Englisch)

Panisch habe ich gleich drei Steine geworfen, aber nichts da: Ich wurde auf ganz fiese Art errochen und musste direkt wieder laden. Wer also gern ein Dieb oder Meuchelmörder in Kingdom Come Deliverance 2 sein will, sollte ganz besonders darauf achten, keinen unangenehmen Duft zu verströmen. Oder irgendeinen Duft! Ihr könnt nämlich auch Parfum benutzen, aber dann habt ihr dasselbe Problem: Die NPCs fragen sich dieses Mal nur, was hier wohl so gut riecht – und suchen direkt die Umgebung ab.

Kingdom Come Deliverance 2 ist ein immersives Mittelalter-RPG, das euch nicht nur beibringen wird, euch zu waschen, sondern auch eine fantastische Story sowie eine grafisch prachtvolle Open-World bietet. Erschienen ist das Rollenspiel am 4. Februar 2025 für PC, PS5 und Xbox Series.

