Bis zu 95 Prozent Rabatt: GOG haut Meisterwerke günstig raus, und ihr solltet zugreifen

Bei GOG könnt ihr so einige Spiele-Perlen mit bis zu 95 Prozent Rabatt einheimsen. Im New Year Sale auf der Seite werden mehr als 6.300 Spiele feilgeboten.

New Year Sale bei GOG

Bei GOG könnt ihr gerade jede Menge Spiele zum günstigen Preis erhaschen. Im bekannten Videospiele-Shop könnt ihr insbesondere Klassiker bekommen, die gut auf eurem PC funktionieren sollten – aber auch neue Spiele gibt es hier in Fülle.

Derzeit läuft bei GOG der New Year Sale, bei dem mehr als 6.300 Spiele mit bis zu 95 Prozent Rabatt angeboten werden. Darunter findet ihr All-Time-Favorites wie The Witcher 3: Wild Hunt oder Cyberpunk 2077, aber auch Gaming-Perlen wie Prey, Dungeon Keeper 2 oder The Elder Scrolls 3: Morrowind.

Wir suchen euch ein paar Highlights aus dem Sale heraus, aber ihr solltet trotzdem einen Blick auf die vielen rabattierten Spiele bei GOG werfen.

Die besten Spiele mit den besten Rabatten

Falls ihr keine Lust habt, euch selbst durch die Spiele zu wühlen, haben wir hier eine Liste mit bekannten Meisterwerken und nicht so bekannten Spiele-Perlen zusammengestellt. Vielleicht ist ja etwas für euch dabei!

Der Sale läuft noch bis zum 5. Februar 2025. Ihr habt also genug Zeit, um euch ein paar Spiele-Perlen herauszusuchen.

