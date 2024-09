Bitter für Fußball-Fans: Gratis-FIFA hat schlechte Nachrichten

Der kostenlose Fußball-Multiplayer UFL hat seine kürzlich durchgeführte Open Beta ausgewertet – und ist zu dem Schluss gekommen, dass die Entwicklung des Spiels in die Verlängerung gehen muss.

Fußball-Fans, die von den jährlichen Fifa- bzw. EA-Sports-FC-Einträgen genug haben und auch mit Konamis eFootball nichts anfangen können, bekommen mit UFL dieses Jahr eine neue Alternative präsentiert.



Das Free-to-play Fußball-Spiel sollte eigentlich am 12. September 2024 erscheinen, doch Entwickler Strikerz hat sich zu einer dreimonatigen Verschiebung durchgerungen.



Das Spiel soll nun am 5. Dezember 2024 für die PS5 und Xbox Series X|S erscheinen. Wer es vorbestellt, erhält ab dem 28. November 2024 Zugang.

Strikerz begründen die Verzögerung mit den Erkenntnissen, die sie aus der kürzlich durchgeführten Open Beta gezogen haben. Laut dem Statement bezieht sich ein Großteil der verlängerten Entwicklungszeit darauf, dem Spiel den letzten Schliff zu geben und an Details zu arbeiten.



Auf diese Weise soll UFL im bestmöglichen Zustand erscheinen. (Quelle: UFLGame)

Schaut euch hier den Trailer zu UFL an: