CoD Black Ops 6: Jetzt dürfen alle kostenlos ran

Die zweite Beta-Phase von Call of Duty: Black Ops 6 öffnet ihre Pforten endlich für alle Spieler – ganz egal, ob sie den Shooter vorbestellt haben. Vom 6. bis 9. September Spieler auf allen Plattformen in neue Maps und Modi reinspielen.

Black Ops 6 startet offene Beta: Das steckt drin

Die zweite Beta von Call of Duty: Black Ops 6 startet in Kürze. Ab Freitag, dem 6. September um 18 Uhr, können sich Spieler auf zwei neue Maps stürzen: Babylon und Stakeout. Während Babylon mit vertikalen Kämpfen in antiken Ruinen lockt, verspricht Stakeout hitzige Gefechte in einer mediterranen Wohnung. Activision bietet also eine solide Mischung aus weitläufig und eng – perfekt, um verschiedene Taktiken, das neue Movement und die Waffen auszuprobieren.

Anzeige

Neben den klassischen Modi gibt's auch was Neues zu entdecken. Im „Kill Order“-Modus müsst ihr ohne Scorestreaks auskommen. Und im Modus „Feuergefecht“ gelten ähnliche Regeln wie bei „Suchen und Zerstören“: denn Respawns gibt es nicht. In diesem Modus solltet ihr also damit rechnen, dass eure Gegner wahrscheinlich wieder besonders vorsichtig vorgehen und mitunter sogar ein Zelt in einer dunklen Ecke der Karte aufschlagen.



Gut zu wissen: Die Karten und Spielmodi aus dem ersten Beta-Wochenende sind auch wieder mit von der Partie. Insgesamt stehen also acht unterschiedliche Karten und Spielmodi zur Verfügung.

Call of Duty: Black Ops 6 (PlayStation 5) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.09.2024 16:10 Uhr

Lohnt sich die Teilnahme?

Anders als bei vielen Beta-Tests gibt's hier echte Anreize mitzumachen. Wer fleißig zockt und immer weiter im Level aufsteigt, sichert sich exklusive Belohnungen für die Vollversion:

Level 2: „Beta Tester“ animiertes Emblem

Level 6: „Beta Tag“-Spray

Level 11: „No Bugs“ Weapon Charm

Level 15: „Quick Draw“-Emote

Level 20: „Squash“ Westpoint Operator Skin

Level 23: „The Truth Lies“-Ladebildschirm

Level 27: „Beta Expert“ Animated Calling Card

Level 30: „Bug Smasher“ Waffen-Blaupause

Anzeige

Ob das reicht, um die Spieler bei der Stange zu halten, bleibt abzuwarten.



Für alle, die am Wochenende nicht zum Zocken kommen, gibt es noch die Möglichkeit, am Montag reinzuspielen. Die Beta endet nämlich erst am 9. September 2024 um 18 Uhr.

Anzeige

Call of Duty: Black Ops 6 – Multiplayer-Reveal-Trailer

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.