Dank Disney+ habe ich nach 20 Jahren endlich die Kultserie 24 lieben gelernt

Serienfans leben in goldenen Zeiten. Bei der schieren Masse an neuen Serien bleibt so manch ein Klassiker allerdings auf der Strecke. So erging es mir mit 24, eine Serie, die ich erst 20 Jahre später nachgeholt habe.



Ein Kommentar von Daniel Boldt

Late to the Party: 24 ist ein Muss für Serienfans

Als eingefleischter Serienfan kommt man heutzutage kaum noch hinterher: Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ und noch viele andere Streaming-Anbieter produzieren in einem irren Tempo Content und in einem fast schon monatlichen Rhythmus erscheinen neue Serien, die man gesehen haben muss. Zumindest kommt es einem manchmal so vor.



Anstatt sich aber immer auf den neusten Trend zu konzentrieren, habe ich mir in diesem Jahr endlich mal vorgenommen einen echten Klassiker und Meilenstein der TV-Geschichte nachzuholen: 24. Und siehe da, es hat sich gelohnt!

24 oder Twenty Four, erschien erstmals 2001 und hat sich über 8 Staffeln, einem Fernsehfilm und einer Miniserie (oft als Staffel 9 betitelt) zu einer der bekanntesten Serien der Fernsehgeschichte entwickelt. Besonders das Konzept, dass die Handlung in Echtzeit abläuft und sich über einen ganzen Tag erstreckt, war nicht nur revolutionär, sondern hat auch den speziellen Reiz ausgemacht.



Für mich war das aber auch immer der große Knackpunkt der Serie. Eine einzige Staffel von 24 umfasst logischerweise auch 24 Stunden Spielzeit. Das ist aus heutiger Sicht eine ziemliche Hürde. Nicht ohne Grund hat sich der Umfang von den meisten modernen Serien auf 8 bis 13 Episoden pro Staffel verringert.



Trotzdem wollte ich es wagen, allein schon damit mich Bekannte nicht weiter damit nerven können, dass ich diese geniale Serie bisher schnöde ignoriert habe. Aber hey, dank Disney+ ist der gesamte 24-Serien-Kosmos auf einer Plattform abrufbar. Das erleichtert den Einstieg zumindest ein bisschen.



Der offizielle Trailer zur Serie zeigt Highlights aus allen Staffeln:

24 Twenty Four | Trailer

Die ersten fünf Staffeln sind ein Meisterwerk

Lange Rede, kurzer Sinn: Ich habe vor ein paar Monaten damit begonnen 24 zu schauen. Mein Plan: ein bis zwei Folgen pro Tag. Tatsächlich habe ich mich aber schnell dabei erwischt, dass es dann doch drei oder vielleicht auch vier Folgen an einem Abend wurden. Denn was man 24 wirklich lassen muss, das Storytelling zieht einen auch heute noch in seinen Bann. Der Echtzeit-Aspekt zwingt einen förmlich dazu, die nächste Folge durchlaufen zu lassen.



Und das sage ich als jemand, der grundsätzlich gar kein großes Interesse an Geschichten hat, die von Terrorismusbekämpfung und Regierungsverschwörungen handeln, was ja Dreh- und Angelpunkt von 24 ist.

Kiefer Sutherland hat als Jack Bauer Fernsehgeschichte geschrieben. (© Disney)

Fairerweise muss ich aber sagen, dass 24 aufgrund der enormen Lauflänge pro Staffel ein paar Stellen hat, die sich spürbar ziehen. Die sind allerdings schnell vergessen, wenn mehrere Handlungsstränge sich überkreuzen oder es mal wieder richtig knallt – in den meisten Fällen wortwörtlich. So erklärt es sich dann auch, dass die ersten fünf Staffeln allesamt Höchstwertungen einfahren. Season 5 hält sogar einen perfekten Score von 100 Prozent und gilt unter Serienfans als eine der besten Fernseh-Staffeln überhaupt (Quelle: Rotten Tomatoes).



Damit mein Kommentar nicht zu sehr ausufert, lasst mich folgendes Fazit ziehen: 24 ist zu Recht Kult und jeder Serienfan sollte diesem Stück TV-Geschichte eine Chance geben. Es kostet zwar einiges an Durchhaltevermögen, aber glaubt mir, wenn ich euch sage, dass diese Serie Momente bereithält, die sich für immer in euer Gedächtnis einprägen werden.

