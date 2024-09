Diablo 4: Entwickler enthüllt, welche Unsummen Spieler im Shop ausgeben

Über ein LinkedIn-Profil verriet ein Blizzard-Mitarbeiter, wie viel Geld mit dem Rollenspiel bereits verdient wurde und welchen Anteil der Shop daran hat.

Diablo 4 macht Millionen mit Mikrotransaktionen

Neben dem Vollpreis wird Diablo 4 auch noch über einen Ingame-Shop finanziert. Dort gibt es neben Skins (natürlich nicht nur für Pferde) und anderen Cosmetics auch zu jeder Season einen neuen Battle Pass.



Dieses Monetarisierungsmodell scheint bestens zu funktionieren, wie das mittlerweile nicht mehr öffentliche LinkedIn-Profil von Diablo Senior Product Manager Harrison Froeschke verrät.

Dem Magazin Gamepressure gelang es, einen Screenshot des Profils zu sichern. Dort heißt es, dass Diablo 4 bisher einen Umsatz von insgesamt 1 Milliarde US-Dollar gemacht hat. (Quelle: Gamepressure).



Davon entfallen 150 Millionen US-Dollar, also ganze 15 Prozent, auf die Verkäufe über den Shop. Die Community hat also jede Menge Geld in Skins und Ähnliches gesteckt.

Diablo 4 erreichte, vor allem dank zahlreicher Vorbestellungen, schon fünf Tage nach dem Release im Juni 2023 einen Umsatz von 666 Millionen US-Dollar. (Quelle: Business Wire). Übrigens ein absoluter Verkaufsrekord für Blizzard.



Etwa ein Jahr nach Release landete Diablo 4 im Game Pass und stand Abonnenten so ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung. Allerdings hat Microsoft vor Kurzem eine neue Abo-Stufe eingeführt.



Im neuen Standard-Tarif sind Spiele wie Diablo 4, Starfield, Call of Duty: Modern Warfare 3, PayDay 3 oder Senua's Saga: Hellblade 2 nun nicht mehr enthalten.

Auch Diablo Immortal scheffelt Geld

Der Mobile-Ableger Diablo Immortal finanziert sich im Free2Play-Modell ausschließlich über Mikrotransaktionen im Shop. Laut Statista gab es in den zwei Jahren zwischen Juni 2022 und Juli 2024 einen weltweiten Umsatz von mehr als 300 Millionen US-Dollar. (Quelle: Statista).



Diablo 4 gelang in etwa der Hälfte der Zeit halb so viel Umsatz zusätzlich zu den normalen Verkäufen des Spiels.



Für Blizzards Rollenspiel steht in wenigen Wochen der Release der ersten Erweiterung an. Vessel of Hatred erscheint am 8. Oktober 2024, mit einem Preis von 40 Euro für die Standard-Edition.



Es ist also zu erwarten, dass der Gesamtumsatz von Diablo 4 noch mal einen großen Sprung nach vorne machen wird.

