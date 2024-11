DLC-Pläne für Dragon Age: The Veilguard – BioWare macht klare Ansage

Die Dragon-Age-Reihe ist ohne DLCs kaum vorstellbar, doch es scheint, BioWare wählt mit The Veilguard einen anderen Weg.

Das neue Dragon Age soll auf DLCs verzichten

Im Falle von Dragon Age sind die Erweiterungen keine nette Dreingabe, sondern häufig elementare Teile der gesamten Geschichte. Was wäre Inquisition ohne „Eindringling“? Der DLC führt die Story erst zu einem richtigen Ende. Für Origins ist „Awakening“ ebenso wichtig, da hier ein wichtiger Charakter für Teil 2 eingeführt wird.

Die Vermutung liegt also nahe, dass auch The Veilguard den ein oder andere DLC bekommt. Doch wie John Epler, Creative Director des Spiels, im Interviews mit dem Rolling Stone erklärt, gibt es „aktuell keine Pläne für herunterladbare Erweiterungen“. (Quelle: Rolling Stone).

Das erklärt, warum The Veilguard auf den typischen Season Pass mit neuen Story-DLCs verzichtet. Schon BioWares letztes Singleplayer-Rollenspiel Mass Effect: Andromeda musste ohne eine solche Erweiterung auskommen. Im August 2017 beendete das Studio den Support für das Spiel der Mass-Effect-Reihe, das weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben war. (Quelle: BioWare).

Es ist jedoch gut möglich, dass für Andromeda ein DLC geplant war und aufgrund des Ausbleibens des erhofften Erfolges gestrichen wurde. Schließlich geistert noch immer die verschollene Arche der Quarianer durch die Andromeda-Galaxie.

Apropos Mass Effect

Laut Epler konzentriert BioWare nun voll auf die Entwicklung des nächsten Teils der Sci-Fi-Saga. Zu Mass Effect 5 gibt es bisher aber nur einige Teaser und jede Menge Spekulationen.

Traditionell gibt es von BioWare immer am N7-Day, das ist der 7. November und offizieller „Mass-Effect-Feiertag“, einen Ausblick auf die Zukunft der Reihe. Da dieser in wenigen Tagen ansteht, können Fans auf mehr Infos zum neuen Mass Effect hoffen.

Das neue Dragon Age schlägt sich übrigens ziemlich gut. Auf Steam ist es gemessen an den Spielerzahlen der größte bisherige Erfolg für ein Singleplayer-Rollenspiel von Bioware und auch in den Topsellern ist The Veilguard ganz weit vorne.

