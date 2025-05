Du gewinnst hier nicht die Million: Wann läuft Folge 28 der Raab-Show im Stream & TV?

Mit Stefans Raabs Show „Du gewinnst hier nicht die Million“ (kurz: DGHNDMBSR) ist die deutsche Moderationslegende zurück im deutschen Fernsehen. Wann ihr Folge 28 der „Entertainment-Quiz-Competition-Show“ im Stream und im TV seht, erfahrt ihr hier.

Folge 28 im Stream & TV

Die nächste Folge von „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“ soll am Mittwoch, dem 21. Mai 2025, bei dem Streamingdienst RTL+ verfügbar sein. Der gewohnten Ausstrahlung der Sendung im TV auf RTL um 20:15 Uhr kommt an diesem Tag jedoch die Europa League in die Quere. Wann und ob Folge 28 überhaupt im linearen Programm des Senders ausgestrahlt wird, ist aufgrund der Absetzung der Show noch unklar.

Sendetermine

Folge Gäste Online-Premiere Ausstrahlung (RTL) 15 Robert Habeck, Barbara Schöneberger 12.2.2025 20:15 Uhr 16 Christian Lindner 19.2.2025 20:15 Uhr 17 Michelle Hunziker 26.2.2025 20:15 Uhr 18 Abor & Tynna, Janin Ullmann 5.3.2025 20:15 Uhr 19 Joachim Lambi, Harald Glööckler 12.3.2025 20:15 Uhr 20 Jana Wosnitza 19.3.2025 20:15 Uhr 21 Elton 26.3.2025 20:15 Uhr 22 Sophia Thomalla 2.4.2025 20:15 Uhr 23 Joey Kelly, Mimi Kraus, Larissa Marolt, Paul Janke, Luca Hänni 9.4.2025 20:15 Uhr 24 Tom Beck, René Casselly, Timur Ülker, Björn Werner 16.4.2025 20:15 Uhr 25 Yvonne Catterfeld 23.4.2025 20:15 Uhr 26 Malika Dzumaev, Renata Lusin, Massimo Sinató, Thorsten Legat 30.4.2025 20:15 Uhr 27 Giovanni Zarrella 7.5.2025 20:15 Uhr 28 TBA 21.5.2025 TBA 29 TBA 28.5.2025 20:15 Uhr 30 TBA 4.6.2025 20:15 Uhr 31 TBA 11.6.2025 20:15 Uhr

Tickets für die Live-Show

Wenn ihr die Show live vor Ort sehen möchtet, könnt ihr euch ein Ticket für die Show auf Raabs eigener Seite sichern. Ein regulärer Sitzpreis kostet 39 Euro. Die Sendungen werden im EMG Studio 1, in Hürth (NRW), aufgezeichnet.

Show abgesetzt?

Mit der letzten Folge im Juni 2025 wird „Du gewinnst hier nicht die Million“ offiziell beendet. Eigentlich sollte Stefan hier nur eine Sommerpause einlegen – doch scheint der Show-Mix für RTL das Publikum „nicht ausreichend zu überzeugen“. Das bedeutet aber nicht, dass sich Raabs 5-Jahres-Vertrag mit RTL in Wohlgefallen auflöst. Stattdessen soll die Pause genutzt werden, um im Herbst mit einem neuen Sendungskonzept des Showmasters einen frischen Start zu wagen. (Quelle: DWDL)

Worum geht es in der Show?

Nachdem sich Stefan Raab 2015 von der großen Bühne verabschiedet hat, kam er Mitte September mit seinem dritten Boxkampf gegen Regina Halmich zurück ins deutsche Fernsehen. Aber das ist nur der Anfang, denn mit der neuen Late-Night-Quiz-Sendung „Du gewinnst hier nicht die Million“ geht er auch wieder als Moderator seiner eigenen Show auf Sendung. Der Entertainer hat dazu einen Fünfjahresvertrag bei RTL unterschrieben.

Die 90-minütige Show „Du gewinnst hier nicht die Million“ ist eine Mischung aus Quiz, Wettbewerben und Comedy, bei der Raab als Moderator und Kandidat gegen einen Kontrahenten antritt, um diesen die Chance auf die Million zu verbauen. Euch erwartet somit ein Mix aus vorherigen Formaten wie „Blamieren oder Kassieren“ und „Schlag den Raab“ mit dem typischen „TV Total“-Charme am Anfang der Sendung. Die Quiz-Fragen und Challenges werden von wechselnden Gast-Moderatoren präsentiert. Den Anfang hat dabei natürlich Elton gemacht, aber auch Steffen Hallaschka, Thomas Gottschalk, Jan Köppen, Sophia Thomalla und Frauke Ludowig dienten bereits als Spielleiter.

