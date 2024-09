Entwickler schimpft über Xbox: „Sie interessieren sich nicht für euch“

Kurz vor dem geplanten Release verschiebt ein Entwickler die Xbox-Version eines neuen Soulslikes auf unbestimmte Zeit. Grund dafür soll die miserable Kommunikation seitens Microsoft sein.

Xbox-Version verschoben: Entwickler teilt schwere Anschuldigungen

Microsoft hat in letzter Zeit häufiger Probleme, neue Spiele für die Xbox Series X|S zu ergattern. Auch das Soulslike Enotria: The Last Song wird nicht auf der Konsole erscheinen. Kurz vor dem Release am 19. September verschiebt Entwickler Jyamma Games die Xbox-Version auf unbestimmte Zeit.



Während das offizielle Statement auf der Website nur von „Herausforderungen“ spricht, ist CEO Jacky Greco auf Discord nicht so zimperlich und teilt ordentlich aus. So sollen Xbox und Microsoft den Entwickler schlicht und einfach ignorieren.

Ihr könnt Xbox fragen, warum sie uns seit zwei Monaten nicht geantwortet haben. Offensichtlich interessieren sie sich nicht für Enotria und sie interessieren sich nicht für euch. Jacky Greco

Von der Seite der Entwickler sei der Release auf Xbox Series X|S vorbereitet und angefragt worden. Greco drückt auch seine Frustration darüber aus, viel Geld für die Portierung ausgegeben zu haben, die jetzt verschoben werden muss (Quelle: Windows Central).

Schaut euch hier den Trailer für Enotria: The Last Song an:

Enotria: The Last Song – Gamescom 2024 Trailer

Xbox-Spieler verpassen Games: Manchmal ist Sony schuld

Auf X (früher Twitter) beschreibt auch der offizielle Account von Enotria: The Last Song die Kommunikationsprobleme mit Xbox. Damit will der Entwickler sicherlich auch Gerüchten zuvorkommen, die andere Gründe hinter der Verschiebung vermuten.



So soll Black Myth: Wukong aufgrund eines geheimen PlayStation-Deals auf die Xbox verzichten. Ebenfalls häufig im Verdacht steht die Xbox Series S, die aufgrund ihrer schwächeren Hardware manchen Entwicklern Kopfschmerzen bereitet.



Wir haben bei Microsoft nach einem Statement zum Status von Enotria: The Last Song auf der Xbox gefragt und werden den Artikel gegebenenfalls mit einer Antwort updaten.