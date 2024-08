Fallout-Klassiker bekommt ambitioniertes Remake – und ihr könnt ab sofort reinspielen

Nach dem erfolgreichen Launch von Fallout: London steht schon das nächste ambitionierte Fan-Projekt in den Startlöchern. Fallout: Vault 13 haucht dem Original-Spiel neues Leben ein und ihr könnt es nun in einer Demo ausprobieren.

Fallout: Fan-Remake releast Demo

Bereits seit 2021 arbeiten Fans an einem spannenden Remake des Endzeit-RPG-Klassikers Fallout – mehr als 25 Jahre nach dem Release des Originals bekommt es in der Fallout-4-Engine ein neues Antlitz spendiert.



Im Gegensatz zu dem Klassiker wird das Remake also nicht in der isometrischen RPG-, sondern Third-Person- beziehungsweise Egoshooter-Perspektive dargestellt. Dabei sollen aber alle Orte, Quests und NPCs des Originals mit an Bord sein.

Anzeige

Ab sofort könnt ihr die Demo zu Fallout: Vault 13 auf dem PC zocken – dafür müsst ihr nur ein paar Dinge beachten. Ihr müsst Fallout 4 plus alle DLCs besitzen, den Fallout 4 Script Extender installieren und das Spiel auf den Zustand vor dem Next-Gen-Update zurücksetzen. (Quelle: NexusMods)

Schaut euch hier den Showcase-Trailer zu Fallout: Vault 13 an:

Auch Fallout 2 bekommt inoffizielles Remake

Fallout: Vault 13 ist bei Weitem nicht das einzige aufsehenerregende Fan-Projekt innerhalb der beliebten RPG-Reihe. Erst Ende Juli 2024 ist das langersehnte Spiel Fallout: London erschienen und bietet euch die Chance, die Post-Apokalypse in der UK zu erleben.

Anzeige

Falls ihr euch dagegen lieber an den Klassikern orientieren wollt, könnt ihr euch ebenfalls auf einen Kracher freuen, denn auch ein Remake zu Fallout 2 ist momentan unter dem Codenamen Project Arroyo in Arbeit.



Nach den überaus positiven Reaktionen auf Fallout: London sind die Erwartungen an die Remakes zu Fallout und Fallout 2 natürlich noch einmal gestiegen. Ob die beiden Projekte die Hoffnungen erfüllen werden, muss sich noch zeigen. Keines von beiden hat aktuell einen festen Release-Termin.

Anzeige

Fallout ist dabei: In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch 12 Open-World-Highlights, die ihr nicht verpassen dürft:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.