„Freaky Friday 2“: Start vom verrückten Freitag steht fest

Immer mehr Kultfilme aus den frühen 2000ern bekommen einen Reboot – so auch der verrückte Mutter-Tochter-Körpertausch-Film mit Lindsay Lohan und Jamie Lee Curtis. Jetzt steht der Start von „Freaky Frida 2“ offiziell fest.

„Freakier Friday“ startet im Sommer 2025

Rund zwanzig Jahre scheint der perfekte Zeitraum zu sein, um Filme aus den frühen 2000ern nochmal zum Leben zu erwecken. Neben „Freaky Friday“ kommen weitere Reboots von Filmen wie „Plötzlich Prinzessin“ und „Der Teufel trägt Prada“ zurück auf die große Leinwand.



Auf „Freaky Friday 2“ müssen sich Fans zum Glück nicht lange gedulden. Schon im Sommer 2025 kommt der neuer Streifen in die Kinos, denn die Dreharbeiten sind im vollen Gange, wie Disney auf Instagram verkündet hat.

Der Starttermin von „Freakier Friday“, so der offizielle Titel der Fortsetzung, ist auf den 8. August 2025 gelegt worden. Auf dem geteilten Foto seht ihr Curtis und Lohan vor ihren Trailern sitzen – allerdings jedoch vor dem der jeweils anderen Schauspielerin. Ein Hinweis auf den Plot der Fortsetzung oder lediglich Hommage an den ersten Teil?

Der Cast von „Freaky Friday 2“

Die Colemans, Anna und Tess, kehren offensichtlich in ihrer Originalbesetzung zurück, doch wie sieht es mit dem Rest der Familie aus? Ein weiteres Gesicht auf das sich Fans des ersten Films freuen können, ist das von Annas Schul-Schwarm Jake. Chad Michael Murray posiert in dem geteilten Foto auf einem Motorrad – eins seiner Markenzeichen aus dem Original.

Was den jüngeren Bruder von Anna angeht, sowie ihren Stiefvater, sind noch keine Informationen bekannt. Auch wäre es möglich, dass Anna und Jake ihre eigene Familie gegründet haben – das würde zumindest eine von mehreren Erklärungen sein, weswegen Jake im zweiten Teil auftaucht.

Wer tauscht mit wem? Darum geht es in „Freakier Friday“

Nach einem Streit in einem chinesischen Restaurant durften Mutter und Tochter im ersten Film ihre Körper tauschen, bis sie verstanden haben, wie das Leben der jeweils anderen ist. Das gleiche Rezept könnte auch in der Fortsetzung aufgegriffen werden.



Haben sich also Anna und Tess wieder in die Haare bekommen? Basierend auf den Fotos, die bisher von Disney geteilt wurden, sieht es ganz danach aus. Immerhin sitzen die beiden Darstellerin auf dem oben gezeigten Foto vor dem Trailer der jeweils anderen – mit Jamie Lee Curtis die Zunge rausstreckt und die Pommesgabel-Geste zeigt, was sehr an das Rocker-Image ihrer Tochter im ersten Teil erinnert.



Ein anderer Handlungsstrang wäre auch der Tausch zwischen Großmutter und Enkelin oder eben erneut zwischen Mutter und Tochter – nur mit Anna in diesem Fall als Mutter. Sollten Anna und Jake also eine Familie gegründet haben, könnte dies durchaus der Fall sein. Noch „Freakier“ wäre es dann, wenn es ein Großmutter-Mutter-Tochter-Tausch geben wird. Bisher kann nur spekuliert werden, denn viel mehr ist stand Oktober 2024 noch nicht über den neuen Film bekannt. Sobald wir mehr wissen, erfahrt ihr davon hier auf GIGA.

