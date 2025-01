„Skeleton Crew“ Staffel 2: Kommt Season 2 der Star-Wars-Serie?

Nach dem Ende der ersten Staffel von „Skeleton Crew“ befürchten viele Star-Wars-Fans, dass die Serie keine zweite Season erhalten wird. Im Folgenden verraten wir euch, wie es um „Skeleton Crew“ Staffel 2 steht.

Zuschauer von „Skeleton Crew“ machen sich Sorgen um eine mögliche zweite Staffel der Show. Denn sie befürchten, dass die Star-Wars-Serie wie beispielsweise „The Acolyte“ direkt nach nur einer Season abgesetzt werden könnte.



Bisher liegen keine offiziellen Angaben zu den Streamingzahlen der Serie vor. Allerdings berichtet beispielsweise Forbes, dass sich die Premiere der Show nicht einmal in den Top 10 wiederfinden ließ.



Trotz hoher Wertungen von Fans und Kritikern, so liegt „Skeleton Crew“ auf Metacritic zum Verfassungszeitpunkt des Artikels auf 71 und auf Rotten Tomatoes auf 91, könnte es sein, dass die Serie keine zweite Staffel erhält. Zurzeit gibt es noch keine offizielle Bestätigung, ob es „Skeleton Crew“ Staffel 2 geben wird. Sobald es offizielle Infos gibt, aktualisieren wir den Artikel.

Allerdings gibt es eine hoffnungsvolle Nachricht für alle Fans. Einer der beiden Creator von „Skeleton Crew“, Jon Watts, hat sich in einem Interview mit Variety positiv über eine zweite Season geäußert. Auf die Frage nach einer möglichen zweiten Staffel antwortet er optimistisch: „Ja, bin ich.“ Seine volle Antwort lautet wie folgt:

Yeah, I am. You never really know when you make something and you send it out into the world what people are going to think. But the “Star Wars” fan base is very vocal, as everyone knows, and we’ve got such positive responses from everyone about this. We just want to make sure as many people see it as possible. We have a lot more stories to tell.

Variety