„Avatar: Seven Havens“ angekündigt: Wann startet die neue Avatar-Serie?

Avatar- und Cartoon-Fans können sich freuen, denn es ist mit „Avatar: Seven Havens“ eine neue Avatar-Serie angekündigt. Im Folgenden verraten wir euch alles, was ihr zur kommenden Show wissen müsst.

Wann erscheint „Avatar: Seven Havens“?

Nickelodeon erweitert das Avatar-Universum. Michael Dante DiMartino und Bryan Konietzko, die Schöpfer von „Avatar: Der Herr der Elemente“ haben zur Feier zum 20. Jubiläum der Serie eine neue Show angekündigt: „Avatar: Seven Havens“.

Die 2D-animierte Serie soll 26 Episoden umfassen. Die beiden Schöpfer werden als Co-Creator fungieren, neben den Produzenten Ethan Spaulding und Sehaj Sethi. Die Episoden werden in zwei Teilen mit je 13 Folgen veröffentlicht.



Ein konkretes Veröffentlichungsdatum für „Avatar: Seven Havens“ gibt es derzeit noch nicht. Sobald es weitere Informationen hierzu gibt, aktualisieren wir den Artikel.

Die drei Staffeln des Originals „Avatar: Der Herr der Elemente“ sind weiterhin auf Netflix im englischen Original oder mit deutscher Synchronisation verfügbar. Das Universum rund um Avatar ist daraufhin mit „Avatar: Die Legende von Korra“ fortgesetzt worden.

Am 30. Januar 2026 soll zudem ein neuer Film mit dem Namen „Aang: The Last Airbender“ im Avatar-verse veröffentlicht werden.

Worum geht es in „Avatar: Seven Havens“?

Seven Havens ist zeitlich in einer Welt nach „Die Legende von Korra“ angesiedelt, die von einer verheerenden Katastrophe zerstört wurde. Ein junges Mädchen entdeckt, dass sie der neue Avatar nach Korra ist. Doch in dieser gefährlichen Ära kennzeichnet dieser Titel sie als Zerstörerin der Menschheit und nicht als ihre Retterin.



Gejagt von sowohl menschlichen als auch anderen Feinden müssen sie und ihr lange verschollen geglaubter Zwilling ihre mysteriöse Herkunft aufdecken und die Seven Havens retten, bevor die letzten Bastionen der Zivilisation zusammenbrechen.