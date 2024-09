Geheimtipp auf Netflix: Diese Kult-Serie kennen viel zu wenige

Letterkenny: Welcome to Letterkenny Season 1 Trailer

Letterkenny: Welcome to Letterkenny Season 1 Trailer

Obwohl es die Kultserie Letterkenny auf satte 12 Staffeln gebracht hat, wartet sie hierzulande immer noch auf den Durchbruch. Hoffentlich ändert sich das jetzt, da sie komplett auf Netflix verfügbar ist. Den Trailer könnt ihr euch über diesem Artikel ansehen.



Ein Kommentar von Gregor Elsholz

Wenn ihr skurrile Comedy mit eigenwilligen Charakteren und einem einzigartig regionalen Flair mögt, dann solltet ihr euch die kanadische Kultserie Letterkenny nicht entgehen lassen.



Die Serie lief von 2016 bis 2023 und brachte es insgesamt auf 81 Folgen in 12 Staffeln – diese könnt ihr jetzt vollständig bei Netflix streamen.



Euch erwartet ein Comedy-Geheimtipp, dessen Humor und Charme extrem schwierig zu beschreiben sind. Es sind zwar einzelne Elemente von anderen Hit-Serien wie King of the Hill, Schitt’s Creek oder Stath Lets Flats vorhanden, doch Letterkenny ist eine Serie, die auf eigenen Füßen steht und nicht wirklich in vorgefertigte Schubladen passt.

Letterkenny: Netflix zeigt alle Staffeln der Kult-Comedy

Letterkenny ist der Name eines 5000-Seelen-Dorfs in Ontario, Kanada. Die Bevölkerung beziehungsweise der Haupt-Cast besteht aus einer Mischung aus schmallippigen Bauern, hirnlosen Eishockey-Spielern, drogensüchtigen Emos, christlichen Kirchgängern und kanadischen Ureinwohnern.



Es sind ebenso simple wie völlig überdrehte Charaktere, die in jeder Folge aufeinander treffen und sich gegenseitig, oftmals wortwörtlich, ihre Probleme um die Ohren hauen.



Es wird geprügelt, gesoffen, gedatet, getanzt und endlos philosophiert, während gleichzeitig natürlich auch alle Haus- und Farmarbeiten erledigt werden müssen.

Die kanadische Kultserie Letterkenny verdient mehr Aufmerksamkeit. (© Lindsay Sarazin / Hulu / Everett Collection / IMAGO)

Netflix-Tipp: Letterkenny nur im Original ansehen

Die größte Stärke der Serie sind ihre Dialoge – die Protagonisten feuern im Minutentakt Salven von schlagfertigen und schrägen Kommentaren, Beleidigungen und Anekdoten ab, die beim ersten Anschauen ziemlich überwältigend wirken können.



Diese Unterhaltungen finden zudem in einem extrem spezifischen kanadischen Dorfdialekt statt, der selbst so manche englische Muttersprachler vor eine Herausforderung stellt. Der teils absurde Slang macht allerdings einen großen Teil des Charmes der Serie aus.



Damit geht leider auch eine Einschränkung Hand in Hand, denn in der deutschen Synchronisation kommt dies nicht einmal annähernd so gut rüber wie im Original. Am besten schaut ihr die Serie somit auf Englisch mit englischen Untertiteln.

