Gratis dank Rundfunkbeitrag: ZDF zeigt Actionserie, die die Zuschauer spaltet

Die französische Serie basiert auf einem mittlerweile über 30 Jahre alten Anime.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

In Zusammenarbeit mit TF1 und Prime Video hat das ZDF die Serie Cat’s Eyes produziert. Die 8 Folgen, die jeweils eine Laufzeit von 50 bis 60 Minuten haben, sind seit dem 18. Juli 2025 in der ZDF-Mediathek abrufbar. Im Fernsehen läuft Cat’s Eyes ab dem 27. Juli 2025 auf ZDFneo. Den Trailer zur Serie könnt ihr euch direkt oben im Artikel anschauen.

Anzeige

Darum geht’s in Cat’s Eyes

Nach vielen Jahren im Ausland kehrt Tamara Chamade zurück nach Paris, um sich mit ihren Schwestern zu treffen. Der Grund: Ein altes Bild, das einst ihrem Vater gehörte, wird im Eiffelturm ausgestellt. Das ist eigentlich unmöglich. Schließlich ist ihr Vater mitsamt seiner Kunstsammlung in einem Feuer vor Jahren ums Leben gekommen. Der Vorfall wurde als Unfall zu den Akten gelegt.

Tamara will der Sache auf den Grund gehen. Sie denkt, dass ihr Vater damals ermordet wurde und das Bild ist die wahrscheinlich heißeste Spur zu seinem Mörder. Der Plan: Das Ausstellungsstück klauen, um möglicherweise einen Hinweis darauf zu finden. Obwohl sie die Sache anfangs auf eigene Faust durchziehen will, schließen sich ihre Schwestern ihrem Vorhaben an.

Wem das Ganze bekannt vorkommt: Die Serie basiert auf einer Manga-/Anime-Vorlage aus den 1980er-Jahren, die hierzulande in den 90ern unter dem Namen „Ein Supertrio“ lief.

Anzeige

Serie spaltet die Zuschauerschaft

Auf IMDb vergeben die Nutzer nur 6,2 von 10 möglichen Sternen. Besonders bemerkenswert: Viele der Rezensionen geben entweder einen oder satte zehn Sterne – die Serie scheint die Zuschauer also zu spalten (Quelle: IMDb).

ZDF-Serie macht mir Lust auf den Anime, aber … Ich habe in die ersten zwei Folgen von Cat’s Eyes reingeschaut und muss sagen: Mich hat die ZDF-Serie nicht in ihren Bann ziehen können. Die Live-Action-Adaption des Anime funktioniert für mich schlichtweg nicht. Viele der Charaktere sind überzeichnet, ihre Handlungen, die ja in der realen Welt verankert sind, sind für mich nicht nachvollziehbar und die Hauptfiguren sind die reinsten Abziehbildchen. Aber: Nachdem ich einen Blick in die ZDF-Serie geworfen habe, habe ich jetzt richtig Lust, den inzwischen 32 Jahre alten Anime nachzuholen. Ich kann mir gut vorstellen, dass sowohl die Charaktere als auch die Handlung in diesem Setting für mich deutlich besser funktionieren. Robert Kohlick

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.