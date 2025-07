„Squid Game: The Challenge“ Staffel 2: Die Reality-Show kehrt zurück

Bereits die erste Staffel von „Squid Game: The Challenge“ war ein riesiger Netflix-Erfolg. Nun steht Staffel 2 in den Startlöchern. Wann es soweit ist, erfahrt ihr hier.

„Squid Game: The Challenge“ Staffel 2 kommt bald!

Noch im Finale der ersten Staffel im Dezember 2023, bei dem Teilnehmerin Mai Whelan ihre 455 Konkurrenten ausstach, hat Netflix die zweite Staffel der Reality-TV-Sendung angekündigt.

Fans können sich freuen und den 4. November 2025 rot im Kalender markieren, denn an diesem Tag kehrt die Serie mit der zweiten Staffel auf Netflix zurück (via kino.de). Wollt ihr nochmal in die Originalserie eintauchen, streamt ihr diese im Abo bei Netflix.

„Squid Game" im Stream

Genre: Abenteuer, Action, Drama, Mystery

FSK: Ab 16 Jahren

3 Staffeln

Das ist über „Squid Game: The Challenge 2“ bekannt

Wie schon in der ersten Staffel der Reality-Show sollen 456 Menschen aus aller Welt gegeneinander antreten. Auch diesmal treten die Auserwählten in Challenges gegeneinander an. Angelehnt ist das Ganze an die Spiele der TV-Serie „Squid Game“, für die bereits Staffel 3 anlief. Es geht nicht um Leben und Tod, aber erneut um eine Gewinnsumme von 4,56 Millionen US-Dollar.

In Entertainment Weekly erklärten die Produzenten John Hay und Stephen Lambert, dass sie für Staffel 2 neue Spiele im Visier hätten. Teilnehmer aus der ersten Staffel könnten die Chance bekommen, sich erneut zu beweisen.

Ihr wisst gar nicht, worum es in „Squid Game: The Challenge“ geht? Kein Problem, denn unsere kino.de-Kollegen zeigen euch in ihrem Video einen ersten Einblick:

Weitere News aus der „Squid Game“-Welt

Könnt ihr es kaum noch abwarten, dürften euch auch zusätzliche Nachrichten aus der Welt von „Squid Game“ erfreuen: In New York haben Fans die Möglichkeit, selbst die Spiele der Serie zu spielen. Diese Erfahrung nennt sich „Squid Game: The Experience“ (via Netflix).

Eine vierte Staffel der Originalserie wird es nicht geben. Dennoch ist es nicht das Ende der Serienwelt. Deadline berichtet, dass derzeit an einem englischsprachigen „Squid Game” gearbeitet wird. Bisher gibt es jedoch keine offiziellen Ankündigungen. Was daraus wird, bleibt abzuwarten.