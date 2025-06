„Squid Game“ Staffel 4: Kommt Season 4 oder ein Spin-Off?

Das Ende der dritten Staffel von „Squid Game“ sorgt für Gesprächsstoff. Aufgrund der Ereignisse fragen sich viele Zuschauer, wann „Squid Game“ Staffel 4 kommt beziehungsweise wie und ob die Serie weitergehen könnte. Im Folgenden beantworten wir es euch.

Nein, es wird keine vierte Season von „Squid Game“ erscheinen. „Squid Game“ Staffel 3 ist laut Serienschöpfer Hwang Dong-hyuk die letzte Staffel. Das hat der Regisseur via Netflix schon vor einiger Zeit verkündet. Dennoch gibt es Hoffnung für alle Fans, die nicht genug von der Serienwelt bekommen.

Obwohl es keine vierte Staffel von „Squid Game“ geben wird, ist die Serienwelt noch nicht gestorben. Denn am Ende von Staffel 3 ist ein bekannter Hollywood-Star zu sehen. Was genau geschieht, verraten wir euch nicht, aber es macht den Anschein, dass Netflix vielleicht weitere Geschichten aus der Serienwelt zeigen möchte.

Serienschöpfer Hwang Dong-hyuk deutet das ebenfalls an, wie The Korea Times berichtet:

After watching Season 3, some may think there’s room for a Season 4, while others may feel there’s no need for one. [...] I have considered the idea of a spin-off. There were moments during production when I grew curious myself.

The Korea Times