Kendrick Lamar Tour 2025: Sind Konzerte in Deutschland geplant?

Nicht nur der Beef mit Drake rückte Kendrick Lamar ins Rampenlicht im Jahre 2024, sondern auch sein sechstes Studioalbum, das als Shadow Drop veröffentlicht wurde. Aber wie steht es um Konzerte von K.Dot? Hier erfahrt ihr, wie wahrscheinlich kommende Deutschland-Konzerte des Rappers sind.

Nordamerika-Tour bereits bestätigt

Es steht bereits fest, dass Kendrick Lamar in Nordamerika auf Tour geht. Mit dem Namen "Grand National Tour" bringt er seine Musik in 19 verschiedenen Stadien. Zudem steht fest, dass ihn die Künstlerin SZA begleitet. K.Dot und SZA spielen vom 19. April bis 18. Juni 2025, allerdings nur in Nordamerika. Bevor er jedoch auf Tour geht, steht zuerst seine Halbzeitshow beim Super Bowl LIX an.

Kommt Kendrick Lamar auch nach Deutschland?

Kendrick Lamar hat sich schon mehrere Male die Ehre in Deutschland gegeben. Welt- und Europatourneen sind für ihn also keine Seltenheit. Das letzte Mal, dass er auf Tour war, war mit der "Big Steppers Tour", die er zusammen mit Baby Keem spielte. Das geschah nach seinem fünften Studioalbum "Mr. Morale & the Big Steppers", das er 2022 veröffentlichte.

In Nordamerika geht K.Dot mit SZA auf Tour. (© pgLang)

Bislang ist nur die Nordamerika-Tour von Kendrick Lamar bekannt. Ob und wann K.Dot das nächste Mal nach Deutschland kommt, ist derzeit noch ungewiss. Sobald es neue Informationen und Details zu einer geplanten Tour in Europa gibt, aktualisieren wir den Artikel.

Wie stehen die Chancen auf Deutschland-Konzerte von Kendrick Lamar?

Wenn er nach seinen jeweiligen Studioalben ("Good Kid, M.A.A.D City", "Damn", "Mr. Morale & the Big Steppers") auf Tour ging, spielte er jedes Mal auch in Deutschland. Die einzige Ausnahme ist hierbei das Album "To Pimp a Butterfly", wo er selbst in Nordamerika nicht mit auf Tour ging.

Wie die Chancen für Deutschland-Konzerte von Kendrick Lamar stehen, ist zurzeit nur reine Spekulation. Sollte K.Dot seine Nordamerika-Tour auf Europa ausweiten, ist die Wahrscheinlichkeit jedoch hoch, dass er auch in Deutschland spielen wird. Denn, wenn er auf Tour außerhalb Nordamerikas war, war Deutschland stets mit von der Partie.

