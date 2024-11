KI spielt verrückt: Wenn Minecraft zum bizarren Trip wird

Eine künstliche Intelligenz erschafft in Echtzeit ihre eigene Version von Minecraft – und das Ergebnis ist so verstörend wie faszinierend. Das Spiel „Oasis“ zeigt, wohin die Reise der Gaming-Entwicklung führen könnte – im Video könnt ihr es euch anschauen.

Wie eine KI Minecraft nachbaut

Was auf den ersten Blick wie ein schlechter Trip durch die Minecraft-Welt wirkt, ist tatsächlich ein faszinierendes Experiment. Das israelische Start-up Decart hat in Zusammenarbeit mit dem Chip-Spezialisten Etched eine künstliche Intelligenz mit unzähligen Stunden Minecraft-Gameplay gefüttert. Das Ergebnis ist Oasis – ein Spiel, das in Echtzeit von der KI Minecraft-artige Bilder generiert und dabei auf die Eingaben der Spieler reagiert.

Anders als beim Original ist in Oasis nichts stabil: Die Welt verändert sich kontinuierlich. Treppen führen ins Nichts und Tiere sehen aus, als wären sie einem surrealistischen Gemälde entsprungen. Besonders faszinierend: Wenn ihr zu lange auf eine Textur starrt, kann sich die gesamte Umgebung beim nächsten Blick komplett verändert haben. Die KI interpretiert dabei jeden Frame neu und erschafft basierend auf dem vorherigen Bild und den Spielereingaben die nächste Szene.

Die Zukunft des Gaming?

Was vor zwei Jahren noch wie ein satirischer Werbespot von Publisher Devolver Digital wirkte – die Idee, sich per KI-Befehl sein Wunschspiel generieren zu lassen – wird mit Oasis plötzlich greifbare Realität. Zwar ist das Spiel in seiner jetzigen Form eher ein experimenteller Prototyp als ein vollwertiger Minecraft-Ersatz, doch es zeigt eindrucksvoll das Potenzial von KI in der Spieleentwicklung.

Die Community hat bereits kreative Wege gefunden, mit den Eigenheiten der KI zu spielen. Nutzer können eigene Bilder hochladen, die das System in spielbare Landschaften verwandelt, oder durch geschicktes Ausnutzen der KI-Generierung in surreale Mondlandschaften „teleportieren“. Oasis ist kostenlos im Browser spielbar und hat sich durch diese unerwarteten Möglichkeiten zu einem viralen Hit entwickelt.

Auch wenn wir uns in naher Zukunft vermutlich noch keine kompletten Wunschspiele per KI-Kommando erstellen können – Projekte wie Oasis zeigen, dass die Technologie das Potenzial hat, die Spieleentwicklung grundlegend zu verändern.