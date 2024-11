Reality-TV-Star spielt Stein-Schere-Papier mit 30.000-$-Roboter von Tesla: Willkommen in der Zukunft

TV-Ikone Kim Kardashian demonstriert in einem Video die Fähigkeiten des Tesla-Roboters Optimus. Der humanoide Roboter ahmt menschliche Gesten nach, tanzt und reagiert auf Ansprache. Bei einem geplanten Verkaufspreis von bis zu 30.000 Dollar kann man das auch erwarten.

Tesla-Roboter führt Fähigkeiten vor

"Du bist so süß!", ruft Kim Kardashian dem Tesla-Roboter zu, während dieser Herz-Gesten macht, Kusshände wirft und sogar Tanzschritte vorführt. In mehreren auf X und ihrem Instagram-Profil veröffentlichten Videos scheint die 44-jährige Unternehmerin sichtlich begeistert zu sein von ihrer Begegnung mit dem Tesla Optimus. Die kleine Vorführung endet damit, dass sie den Bot in Stein-Schere-Papier besiegt (Sie: Schere, Er: Papier).

Was verraten die Videos über die Qualität des Tesla-Roboters? Nicht viel. Die Bewegungen von Kopf, Armen und Händen wirken flüssig und überlegt. Darüber hinaus bewegt sich der ca. 1,70m große und 57 kg schwere Roboter aber nicht. Ob und wie gut er gehen, Dinge tragen oder andere Tätigkeiten ausführen kann, bleibt weiter offen. Bei der Vorstellung des Cyber-Taxis wenige Wochen zuvor waren diese Roboter auch zu sehen – und offenbar ferngesteuert, als sie die Gäste an der Bar bedienten (Quelle: The Verge).

Teslas ambitionierte Roboter-Pläne

Der Elektroauto-Pionier Tesla plant die Massenproduktion dieser humanoiden Roboter dennoch bereits für 2026. Intern sollen die ersten Exemplare sogar schon 2025 zum Einsatz kommen. Mit einem laut Elon Musk anvisierten Verkaufspreis zwischen 20.000 und 30.000 Dollar spricht er aber vermutlich eher Seinesgleichen an: die Reichen und Superreichen.

Die Kardashian-Familie gehört zweifellos zu dieser Zielgruppe und demonstriert ihre Verbundenheit zur Marke Tesla regelmäßig in der Öffentlichkeit. So führte Kim im aktuellen Auftritt nicht nur den Roboter vor, sondern auch ein goldenes Tesla Cyber-Taxi. Und kürzlich machte Kris Jenner Schlagzeilen, als sie ihrem Enkel Psalm einen Spielzeug-Cybertruck schenkte (Quelle: People).

Sci-Fi für den Garten? Wüssten wir es nicht besser, könnte man die Szene im Garten von Kim Kardashian für den Beginn eines Science-Fiction-Thrillers halten. Zunächst wirkt der Optimus freundlich, tapsig, fast etwas schüchtern. Wie solche Geschichten aber enden, wissen wir alle, oder? Spaß beiseite, der Tesla-Bot ist zwar faszinierend, aber was bedeutet das schon? Selbst wenn er alles kann, was Elon Musk verspricht, bleibt er ein Spielzeug für Menschen, die nicht wissen, wohin mit ihrem Geld. Im Leben der meisten Menschen wird ein solcher Gefährte keine Rolle spielen, solange der Preis nicht mindestens um den Faktor 10 sinkt. Claudio Müller