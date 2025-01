Lego Jurassic World: Komplettlösung für alle drei Filme

In LEGO Jurassic World spielt ihr die Geschichte von drei Filmen nach. Unsere umfangreiche Komplettlösung begleitet euch durch die Abenteuer von Jurassic Park 1 bis 2 sowie Jurassic World. Mithilfe unseres Walkthroughs bleibt kein Geheimnis unentdeckt.

Komplettlösung zu Jurassic Park 1

Im ersten Teil unserer Komplettlösung führen wir euch durch den ersten Film, also Jurassic Park 1. Seid ihr auf der Suche nach den roten Steinen oder den Minikits, helfen euch die speziellen Guides dazu weiter.

Der Raptorentransfer

Das Spiel beginnt mit dem Prolog des ersten Films und der Raptorentransfer-Szene. Ihr übernehmt die Rollen von Robert Muldoon und Jophrey Brown. Beginnt, indem ihr mit Brown zu dem Objekt unter dem Raptorkäfig geht und es zerstört. Aus den LEGO-Steinen könnt ihr eine Batterie bauen, die ihr anschließend mit dem Schockstab aufladet, um eine Leiter freizulegen.

Wechselt dann zu Muldoon und sucht auf der linken Seite nach dem blauen Fußspurensymbol. Folgt den Spuren, um die ersten Teile für die Ladefläche zu finden. Nutzt Muldoons Kanone, um auf das linke Licht am Gehege-Eingang zu schießen und so die letzten Steine freizusetzen. Sobald der Weg vollständig ist, schiebt ihr den Käfig in seine finale Position.

Danach wechselt ihr zurück zu Jophrey und gebt den Code am Gehege ein. Dieser wird euch vom Spiel angezeigt. Klettert abschließend auf den Käfig und ladet den Schalter für das Tor auf. Damit habt ihr den ersten Teil des Prologs abgeschlossen.

Die Ausgrabung

Das Spiel und unsere Komplettlösung beginnt mit einer Ausgrabung. (© Screenshot GIGA)

Weiter geht es in Montana mit Dr. Alan Grant und Dr. Ellie Sattler, die sich auf einer Ausgrabungsexpedition befinden. Eure erste Aufgabe besteht darin, drei Raptorenskelette freizulegen. Das erste Skelett findet ihr direkt am Ende des Weges. Schaufelt mit Grant den Dreck weg und baut das Skelett zusammen. Ellie kann anschließend darauf springen, um einen Kasten auf der Anhöhe zu zerstören, der eine Leiter freisetzt.

Bringt beide Charaktere auf die andere Seite und zerschlagt das Objekt links neben dem Skelett, um einem Grabungsmitglied einen Presslufthammer zu geben. Mit diesem setzt er den Raptor frei, der dabei zerstört wird. Kein Problem: Grant kann das Fossil problemlos wieder zusammenbauen.

Anschließend geht es zurück auf die linke Seite, bis ihr drei Mitglieder der Expedition erreicht. Zerschlagt die drei Boxen, um eine Straßenkehrmaschine zu bauen. Mit dieser legt ihr den letzten Grabungsort frei und könnt den Raptor wie gewohnt zusammensetzen. Dadurch erhält Grant seine berühmte Raptorenkralle.

Nach einer kurzen Zwischensequenz kommt die Kralle gleich zum Einsatz: Schneidet das Seil durch, das euch auf dem Weg zum dritten Skelett aufgefallen ist. So gelangt ihr nach oben und könnt in Richtung des Wohnwagens gehen. Unterwegs trefft ihr auf Mitglieder, die eine Scanmaschine zusammensetzen. Das fehlende Rad findet ihr in einer der Boxen, und den Lenker erhaltet ihr, indem ihr die grünen Pflanzen ganz rechts mit der Kralle zerstört.

Habt ihr den Scanner gebaut, nutzt ihn, um auf die brüchigen Platten im Gebiet zu springen. So wird der Dino gescannt, und eine weitere Sequenz wird ausgelöst. Sobald Hammond auf dem Platz landet, springt Ellie an den Laster und gelangt über das Trampolin (haltet die Sprungtaste gedrückt) nach oben. Von dort aus geht es weiter zum Trailer ganz rechts – und damit ist der Prolog abgeschlossen!

Willkommen im Jurassic Park

Das ist der Jurassic Park in Klötzchen-Optik aus dem ersten Film der Reihe. (© Screenshot GIGA)

Fahrt zum Jurassic Park und folgt den blauen Studs mit dem Auto. Am Tor zerstört ihr den Busch rechts neben der Schalttafel, um diese zu reparieren. Wechselt dann zu Hammond, um die Sequenz zu aktivieren und das Tor zu öffnen. Mit dem freien Weg kann euer Abenteuer im Jurassic Park beginnen.

Nach der Zwischensequenz springt ihr am zweiten Tor mit Ellie auf die Plattform links und zerschlagt die Kisten. Baut aus den Teilen eine Konstruktion und geht nach rechts. Dort schneidet ihr mit der Raptorenkralle das Seil durch. Springt erneut mit Ellie nach oben und wiederholt den Vorgang, um den Weg vollständig freizulegen. So erreicht ihr das Foyer des Hauptgebäudes.

Nach einer weiteren Zwischensequenz befindet ihr euch mit Dinobändiger Vic und Robert Muldoon am Raptorkäfig – es ist Fütterungszeit. Zerstört die blauen Boxen im Vordergrund, um den Käfig für die Kuh zu bauen. Hebt das fehlende Teil der Gehegeschalttafel auf und folgt den Spuren bis zur kaputten Mechanik. Repariert diese, und nach Eingabe eines Codes wird der Weg für die Kuh freigegeben.

Ladet die Schalttafel mit dem Dinobändiger auf und reitet mit der Kuh in den bereitgestellten Käfig. Da der Kranführer dabei abstürzt und sich verletzt, übernehmt ihr seinen Job. Schießt mit Muldoons Gewehr auf die Zielscheibe und klettert anschließend nach oben. Von dort steuert ihr die Kuh ins Gehege und schließt damit die Sequenz ab.

Die Triceratopsheilung

Die Triceratopsheilung steht an! So kommt ihr hier weiter. (© Screenshot GIGA)

Nach einer weiteren Filmsequenz übernehmt ihr die Rollen von Ellie Sattler und Dr. Harding, die einem kranken Triceratops helfen wollen. Beginnt, indem ihr mit Ellie den Dunghaufen rechts durchsucht. Dort findet ihr Hinweise auf Karotte, Eis und Apfel, die nun über dem Dino schweben. Diese Zutaten müsst ihr beschaffen.

Nehmt zunächst mit Harding die blaue Fährte unter dem Dunghaufen auf. Mit Ellie wässert ihr anschließend den gefundenen Samen, wodurch ihr nach oben klettern könnt. Dort entdeckt ihr den zweiten Haufen, in dem sich das Eis befindet. Bringt es zurück zum Triceratops.

Auf der linken Seite findet ihr im dritten Haufen die Karotte, die ihr ebenfalls zum Triceratops bringt. Danach wässert ihr die letzte Pflanze auf der linken Seite des Gebiets. Mit Harding könnt ihr über die Blumen nach oben springen und auf die Zielscheibe schießen. Klettert an der Liane hoch und untersucht die Spur auf der rechten Seite der Klippe. Dabei findet ihr einen weiteren Samen, der einen Baum wachsen lässt. Dieser trägt den Apfel.

Sobald der Triceratops wieder fit ist, könnt ihr ihn steuern. Nutzt seine Rammattacke, um den Baumstamm im Hintergrund zu zerstören. Dahinter befindet sich ein weiterer Baum, den ihr für die Doktoren über den Fluss stoßen müsst. Sobald sie drüben angekommen sind, wässert ihr mit Ellie den Samen, damit auch der Triceratops hinüber kann. Dort zerstört ihr den letzten Baum vor dem Tor.

Baut den Schalter am Tor wieder zusammen, gebt den Code ein und schießt die Leiter nach unten. Begebt euch auf die andere Seite, wo eine Kurbel für die Torwinde fehlt. Mit Ellie springt ihr auf die Holzkisten rechts, schiebt die Box mit den Teilen nach unten und baut daraus einen Drehmechanismus für den Stall. Im Dinohaufen findet ihr schließlich die Kurbel.

Lasst den Triceratops in den Stall und nutzt ihn, um die leuchtende Wand zu zerstören. Damit schließt ihr das Kapitel ab.

Der Weg zum T-Rex Gehege

Ihr erreicht das T-Rex Gehege und unsere Lösung führt euch hindurch. (© Screenshot GIGA)

Begebt euch auf den Weg zum T-Rex-Gehege. Zurück bei Dr. Grant und Malcolm folgt ihr dem Pfad, bis ihr auf einen Parkmitarbeiter trefft, der in einem Baum festhängt. Befreit ihn mit der Raptorenkralle. Als Dank zeigt er euch, wie man Dinosaurier mithilfe der blauen Plattform erscheinen lässt.

Nutzt anschließend den Triceratops, um den Weg freizuräumen. Die Dilophosaurier, die euch danach begegnen, erledigt ihr schnell mit ein paar gezielten Stößen. Danach klettert ihr mit den menschlichen Figuren nach oben in Richtung der Straße.

Beim nächsten Hindernis grabt ihr auf der linken Seite mit Dr. Grant einen Presslufthammer aus. Mit diesem könnt ihr das Hindernis beseitigen und den Weg für die Autos freimachen. Nun könnt ihr eure Fahrt fortsetzen.

Die Stromabschaltung

In diesem Abschnitt wird der Strom abgeschaltet. So löst ihr das Problem. (© Screenshot GIGA)

In der nächsten Sequenz spielt ihr als Dr. Grant und Malcolm. Die Kinder sitzen im umgestürzten Wagen fest, während der T-Rex diesen attackiert. Rennt hinter dem Giganten her und schneidet mit Dr. Grant die Pflanzen auf der linken Seite durch. Dort findet ihr eine Kurbel, die ihr in die nahe Apparatur einsetzt. Dadurch senkt ihr den Wasserspiegel und könnt die Bausteine im freigelegten Loch zusammenbauen. Aktiviert die Gerätschaft, um den Saurier abzulenken.

Geht anschließend schnell zum Auto und grabt mit Grant. Mit den gefundenen Teilen baut ihr einen Wagenheber, mit dem ihr Lex retten könnt. Mit ihr wechselt ihr zum anderen Wagen und nutzt ihre besondere Fähigkeit – einen spitzen Schrei, der Glas zerstören kann. Daraufhin beschädigt der T-Rex den Wagen weiter, und Malcolm lenkt ihn mit einer Fackel ab.

Geht zur Vorderseite des Fahrzeugs und repariert die Seilwinde. Mit dieser könnt ihr den anderen Wagen freiziehen, um Timmy zu befreien. Doch der Plan geht schief: Der Dinosaurier greift erneut ein und schiebt euch samt Auto über die Klippe.

Timmy retten

Ihr müsst Timmy retten und wir verraten euch, wie ihr das anstellt. (© Screenshot GIGA)

Jetzt liegt es an Lex und Dr. Grant, den kleinen Timmy aus den Baumwipfeln zu retten. Beginnt, indem ihr mit Dr. Grant links am Baum grabt. Dadurch erhaltet ihr eine Winde, mit der ihr den Abwasserkanal auf der rechten Seite öffnen könnt. Baut danach eine Wippe aus den verfügbaren Teilen und nutzt sie, um auf den Baum zu gelangen.

Stellt zunächst Lex auf den Zielpunkt der Wippe und katapultiert sie mit Dr. Grant nach oben. Lex kann sich anschließend nach rechts schwingen und eine Zielscheibe mit einem Steinwurf treffen. Dadurch lasst ihr eine Leiter nach unten. Wechselt nun zurück zu Dr. Grant, schneidet die Lianen durch und springt über diese sowie die hängenden Stufen zur nächsten Ebene. Dort zerstört Lex die nächste Zielscheibe, um den Weg weiter freizumachen.

Hinter den nächsten Pflanzen entdeckt ihr ein Trampolin, das euch nach oben befördert. Nun seid ihr dem Auto schon ganz nah. Springt auf den Pilz und nutzt dann einen Mauersprung, um zwischen den bunten Wänden hin und her zu klettern.

Werft erneut einen Stein auf die Zielscheibe, um Dr. Grant nach oben zu bringen. Mit ihm zerstört ihr die Lianen, die den Weg blockieren. Wechselt anschließend zurück zu Lex und setzt ihren schrillen Schrei ein, um die Fenster zu zerstören. Dadurch wird Timmy befreit, und die nächste Sequenz beginnt.

Die T-Rex-Jagd

Die T-Rex-Jagd ist eines der Highlights in LEGO Jurassic Park. (© Screenshot GIGA)

Es geht weiter mit einer rasanten Verfolgungsjagd. Ellie hat Malcolm gefunden und fährt nun gemeinsam mit ihm und Muldoon zurück zum Hauptgebäude. Doch der T-Rex hat ihre Spur aufgenommen und verfolgt das Auto.

Versucht, dem Dinosaurier auszuweichen, sobald er brüllt und den Kopf senkt, da er dann eine Rammattacke ausführt. Weicht ihm mehrmals geschickt aus und sammelt dabei so viele Studs wie möglich. Nach einigen Ausweichmanövern ist die Sequenz beendet, und ihr schließt das Kapitel erfolgreich ab.

Der Weg zum Gallimimus-Gehege

Nach dem Baumabschnitt könnt ihr mit Timmy die Luke am Wasser nutzen, um auf die andere Seite zu gelangen. Dort dreht ihr an der Winde, um eine Brücke für die anderen zu bauen.

Mit Dr. Grant grabt ihr anschließend die Teile aus der Erde aus, um eine Kletterwand zu erstellen, die euch nach oben bringt. Folgt den blauen Studs bis zu einer Zielscheibe, die ihr mit Lex bewirft. Auf der anderen Seite gräbt Grant erneut die benötigten Teile aus, um auf die Anhöhe zu gelangen und so schließlich den Käfig zu erreichen.

Die Gallimimus-Jagd

Die Gallimimus-Jagd sollte kein großes Problem für euch darstellen. (© Screenshot GIGA)

Nun müssen Grant und die Kinder vor einer heranrasenden Herde Gallimimusse flüchten. Orientiert euch dabei an den kleinen Studs und springt über die Hindernisse auf eurem Weg.

Die Dinosaurier werden versuchen, euch zu rammen, was ihr daran erkennt, dass rote Linien bei ihren Köpfen erscheinen. Lauft dann schnell aus dem Weg. Dies sollte kein Problem sein, da sie stets in einer geraden Linie weiterlaufen.

Der Wartungsschuppen

Ihr betretet den Wartungsschuppen in LEGO Jurassic Park. (© Screenshot GIGA)

Ellie und Muldoon machen sich auf den Weg zum Wartungsschuppen, um die Stromversorgung für den Park wiederherzustellen. Durchsucht die dunklen Tunnel und achtet auf die Ansagen von Hammond. Sucht auf der linken Seite nach den Spuren hinter dem Gitter, um einen Schlüssel zu finden, mit dem ihr das große Eisentor öffnen könnt.

Bleibt bei Muldoon und schießt mit ihm auf die Zielscheibe über den Rohren, um eine Brücke zu bauen. Beim ersten Druckmesser müsst ihr warten, bis kein Dampf mehr aus den Rohren entweicht.

Beim zweiten Druckmesser springt ihr mit Ellie auf die Leiter links, damit Muldoon hindurchgehen und den Dampf an allen drei Geräten abstellen kann. Am Ende des Ganges zerstört er den nächsten Druckmesser, indem er auf die Scheibe schießt.

Springt nun mit Ellie zum Schaltkasten und baut ihn zusammen. Jetzt gilt es, das richtige Timing zu finden, damit der Strom wieder fließt.

Angriff der Raptoren

Achtung! Die Raptoren greifen an. So schützt ihr euch vor den Kreaturen. (© Screenshot GIGA)

Wieder draußen werden die beiden LEGO-Helden von einigen Raptoren verfolgt. Untersucht zunächst mit Muldoon die Fußspuren am Hang. Dadurch erhaltet ihr einen Samen, den ihr mit Ellie wachsen lasst, um auf den Baum zu klettern.

Damit auch der Jäger nach oben kommen kann, wässert ihr die nächste Pflanze am Hang. Mit einem gezielten Schuss aus dem Gewehr setzt ihr die Liane weiter oben frei. Kurz darauf werdet ihr von einem Raptor angegriffen.

Drückt die angezeigten Tasten schnell hintereinander, um ihn abzuschütteln. Auf dem Hügel gibt es für Ellie wieder einen Dunghaufen, den sie untersuchen kann. Dadurch erhaltet ihr Teile, mit denen ihr eine improvisierte Brücke baut.

Ein weiterer Raptor greift an. Wiederholt das Spiel mit den angezeigten Tasten. Zerstört anschließend die Büsche vor den Felsen, um eine Wippe zu bauen, mit der ihr die Steine aus dem Weg räumt. Nun steht euch ein kleiner Bosskampf bevor.

Der Bosskampf gegen den Raptor

Der erste Bosskampf gegen die Raptoren steht an. (© Screenshot GIGA)

Am Ende des Abhangs greift euch der Raptor erneut an. Wehrt ihn mit den angezeigten Tasten ab. Danach beginnt das kleine Minispiel. Der Raptor wechselt schnell zwischen den drei Gebüschen hin und her. Merkt euch, wo er zum Stehen kommt. Diese Stelle müsst ihr nun mit dem Gewehr des Jägers abschießen. Dadurch verliert der Dinosaurier ein Herz.

Wiederholt das Ganze noch zwei weitere Male, und der Boss ist besiegt. Verfehlt ihr, müsst ihr den wütenden Fleischfresser erneut abwehren.

Der Weg zum Besucherzentrum

Zurück bei Timmy, Lex und Dr. Grant müsst ihr zunächst einen Schlüssel für das nächste Tor finden. Wechselt dazu auf Lex und werft auf die Zielscheibe. Dadurch erhaltet ihr eine Kurbel, mit der ihr die Garage öffnen könnt.

Nun geht ihr mit Timmys Nachtsichtgerät in den dunklen Bereich und holt euch den Schlüssel. Danach kann die nächste Sequenz fortgesetzt werden.

Die Flucht aus der Küche

Schleicht euch davon, ansonsten endet ihr als Dino-Futter. (© Screenshot GIGA)

Wir nähern uns langsam dem Ende von Jurassic Park 1. Timmy und Lex werden von zwei Raptoren in der Küche festgenagelt. Ihr müsst nun ungesehen entkommen.

Werft zunächst mit Lex einen Stein auf die Zielscheibe links. Dadurch wird der Raptor auf dieser Seite abgelenkt, und ihr könnt in die nächste Reihe vorrücken. Wechselt nun auf Timmy und kriecht durch den schmalen Spalt unter dem Ofen. Dadurch wird der andere Raptor auf euch aufmerksam.

Nutzt den Ofen links, um eine weitere Zielscheibe für Lex freizuspielen. Jetzt könnt ihr mit Timmy in die letzte Reihe und den Essenswagen auf der linken Seite wegschieben, um Lex zu euch zu holen.

Lex kann dann Timmy auf das Regal in der Nähe werfen. Klettert nun durch den Lüftungsschacht. Schiebt auch den zweiten Essenswagen in die Nähe des Raptors, und der Weg steht euch frei.

Nur noch eine Zielscheibe und der Türmechanismus trennen euch vom Ziel. Im Dunkeln des Lagerraums zerschlagt ihr die Kisten mit Timmy und baut dann die Eismaschine zusammen. Kriecht zum Ausgang und baut die Steine zusammen. Dreht den Mechanismus, um den Raptor zu besiegen, und rennt dann zum Ausgang.

Der Schaltraum

Das Schalterrätsel ist mithilfe unserer Lösung schnell geschafft. (© Screenshot GIGA)

Während Dr. Sattler und Dr. Grant die Tür beschützen, müssen Timmy und Lex die Türschlösser wieder aktivieren. Zerstört dafür die Konsole neben den beiden Erwachsenen und baut sie wieder zusammen. So könnt ihr den großen schwarzen Block rechts in die Wand schieben und die Computer aktivieren.

Mit Lex fahrt ihr nun die angezeigten Wege mit dem Cursor nach und überprüft die Aufzeichnungen der Kameras. Dadurch öffnet sich eine Apparatur im unteren Bereich, die ihr mit Timmy erreicht. Geht mit ihm in den dunklen Gang rechts davon, um die benötigte Sicherung zu finden.

Mit Lex könnt ihr nun oben den anderen Computer hacken. Dafür müsst ihr lediglich die Farben in der vorgegebenen Reihenfolge drücken. Sobald die Telefone wieder funktionieren, baut ihr mit Dr. Grant eine Leiter aus den Saurierknochen und flüchtet.

Das Finale im Hauptkorridor

Das Finale steht an! So gelangt ihr durch den Hauptkorridor. (© Screenshot GIGA)

Nun befindet ihr euch im Hauptkorridor des Besucherzentrums. Durchschneidet mit Dr. Grant das Seil an der letzten Plattform, um nach unten zu gelangen. Sobald euch der Raptor durch die Gitterstäbe angreift, zerschlagt ihr das kleine Blumenbeet neben dem Durchgang für Tim. Wässert den Samen anschließend mit Ellie, und Tim kann sich hindurchzwängen.

Zerstört dann alle weißen LEGO-Steine, um eine Brücke für die anderen zu bauen. Mit Ellie könnt ihr dann auf das große Skelett springen und nach links balancieren. Schon startet die nächste Zwischensequenz.

Ihr befindet euch jetzt im Erdgeschoss und müsst mit dem T-Rex gegen den Raptor antreten. Drückt dazu einfach die angezeigten Tasten. Ist der Raptor benommen, geht ihr mit Dr. Grant zu ihm und zerschneidet das Seil in seiner Nähe. Schon geht es in die zweite Runde des Kampfes.

Wiederholt das Spiel mit den eingeblendeten Tasten. Beim zweiten Mal müsst ihr mit Lex die Zielscheibe zerstören, um dem Saurier zu schaden. Drückt noch einmal die angezeigten Tasten, und schon habt ihr den ersten Teil von LEGO Jurassic World erfolgreich abgeschlossen.

Auf der nächsten Seite folgt die Komplettlösung zu Jurassic Park 2.