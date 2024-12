Minecraft trifft Trackmania: Diese Strecken bringen selbst Profis zum Verzweifeln

In Trackmania können Fans eine spektakuläre Minecraft-Mod erleben. Die acht Rennstrecken im Klötzchen-Look sehen nicht nur fantastisch aus – sie stellen auch die Fahrkünste selbst erfahrener Rennspiel-Veteranen auf eine harte Probe. Schaut euch den Look im Video oben genauer an.

Nether-Burgring statt Nürburgring

Die Streckensammlung „Project MC“ verwandelt Trackmania in eine pixelige Rennwelt, die Minecraft-Fans sofort vertraut vorkommt. Statt über gewohnte Asphaltpisten rasen die Spieler durch detailverliebte Minecraft-Landschaften.

Die pixeligen Rennstrecken sind dabei nicht nur optisch ein Hingucker, sondern fordern mit ihrem knackigen Schwierigkeitsgrad auch spielerisch heraus. Zahlreiche Klötzchenblöcke und tückische Hindernisse machen die Strecken zu einer echten Herausforderung. Wer nicht aufpasst, findet sich schnell in einem spektakulären Crash wieder oder macht einen unfreiwilligen Abstecher in die Unterwelt des Nether.

Minecraft-Strecken in Trackmania freischalten und spielen

Um selbst Hand an die kreativen Rennstrecken zu legen, benötigt ihr das für PC, Xbox One, Series undPlayStation 4 und 5 kostenlose Trackmania 2020 (Download) – allerdings mit aktivem Club Access, der rund 20 Euro im Jahr kostet. Die Minecraft-Strecken findet ihr dann ganz einfach, indem ihr im Spiel unter „Clubs“ nach „Project MC (PMC)“ sucht. Dort erwarten euch alle acht Strecken der Kampagne, die ihr nach Belieben erkunden und versuchen könnt, euch mit eigenen Bestzeiten in den weltweiten Ranglisten nach oben zu fahren.

Die Strecken sind definitiv eine Bereicherung für alle Trackmania-Fans, die sich nach einer besonderen Herausforderung sehnen. Denn hier verbindet sich die präzise Fahrphysik von Trackmania mit dem unverwechselbaren Charme der Minecraft-Welt zu einem einzigartigen Rennerlebnis.

