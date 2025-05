Nach 4 Jahren Pause: Netflix bringt blutige Filmreihe diese Woche wieder zurück

Netflix wird wieder blutig: Nach vier Jahren bringt der Streamer diesen Freitag einen neuen Fear-Street-Film an den Start.

Ab Freitag auf Netflix: Fear Street: Prom Queen

Ganze vier Jahre mussten Filmfans auf eine Fortsetzung warten: Am 23. Mai erscheint mit Fear Street: Prom Queen endlich der vierte und neueste Teil der beliebten Slasher-Reihe auf Netflix. Diesmal kämpfen eine Gruppe Highschool-Schülerinnen nicht nur um den Titel der Abschlussballkönigin, sondern auch ums nackte Überleben. Dazu passend haben wir euch den Trailer oben eingebunden.

„Fear Street: Prom Queen“ im Stream Streaming-Start: 23.05.2025

Genre: Horror

Der Film basiert, wie die drei Vorgänger auch, auf den blutigen Geschichten von Horror-Autor R. L. Stine (Gänsehaut). Mit Fear Street: Prom Queen lässt Netflix eine Hochzeit der Slasher wiederaufleben: das Jahr 1988. In diesem Jahrzehnt haben Filme wie A Nightmare on Elm Street, Halloween und Friday the 13th nicht nur zahllose Opfer gefordert, sondern auch ordentlich die Kinokassen klingeln lassen.

Fear Street: Prom Queen läuft zwar nicht im Kino, wird aber aller Voraussicht nach übers Startwochenende die hauseigenen Netflix-Charts erobern. Das war auch schon bei den ersten drei Filmen der Fall. Insofern ist das mit Sicherheit auch nicht der letzte Film aus dem Fear-Street-Kosmos. Zumal die Buchreihe mehr als 50 Romane umfasst.

Die Presse liebt die Horrorreihe auf Netflix

Ob der neueste Film der Reihe allerdings auch ähnlich gut bei Presse und Publikum ankommt, bleibt vorerst abzuwarten. Die Vorgänger waren jedenfalls allesamt Kritikerlieblinge, wie ein kurzer Blick auf Rotten Tomatoes verrät:

