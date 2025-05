Netflix zeigt Marvel-Hit gratis im Abo, der fast 480 Millionen US-Dollar eingespielt hat

Dieses große Finale durfte im letzten Jahr kein Marvel-Fan verpassen – jetzt erscheint der düstere Blockbuster auch endlich beim deutschen Netflix.

Update vom 12. Mai 2025: Nach dem US-Release folgt nun auch der deutsche Streaming-Start. Demnach können sich Marvel-Fans das große Finale Venom: The Last Dance ab dem 23. Mai auf Netflix ansehen.

Ursprünglicher Artikel vom 13. Februar 2025:

Venom: The Last Dance startet bei Netflix

Im letzten Jahr war Venom: The Last Dance ein gewaltiger Kino-Erfolg, trotz durchwachsener Kritiken. Nun kommt das große Finale zu Netflix. Der Streaming-Gigant nimmt das letzte Abenteuer von Eddie und Venom am 25. Februar 2025 ins Programm auf (Quelle: DiscussingFilm auf X).

Aber Achtung: Dieser Termin gilt aller Voraussicht nach vorerst nur für den USA-Markt. Wer allerdings einen VPN-Anbieter (wie NordVPN) nutzt, der kann den Marvel-Film auch hierzulande problemlos schauen – auf diese Art kommen Filmfans auch heute schon in den Genuss von Oscar-Kandidat Emilia Pérez.

Wer keinen Bock auf technische Umwege hat, der kann sich Venom: The Last Dance aber auch mit Sicherheit kurze Zeit später über das deutsche Netflix ansehen. Venom 3 gehört nämlich zum Marvel-Universum von Sony und diese Filme sind bisher alle erst in den USA auf Netflix erschienen und kurze Zeit später auch bei uns – siehe Morbius oder Madame Web.

Ansonsten steht es euch natürlich auch frei, den Marvel-Film schon heute über Amazon zu schauen.

Das müsst ihr über Venom 3 wissen

Venom: The Last Dance stellt das große Finale der Venom-Trilogie dar. Anti-Held Eddie Brock und sein außerirdischer Symbiont Venom bekommen es im letzten Film mit einem düsteren Gott und seiner Armee von unsterblichen Monstern zu tun. Dabei steht schnell das Schicksal der gesamten Welt auf dem Spiel. Für einen besseren Eindruck haben wir euch ganz oben den Trailer eingebunden.

Für Publisher Sony war das Finale ein echter Kassen-Hit. So spielte Venom: The Last Dance im vergangenen Jahr fast 480 Millionen US-Dollar ein. Damit liegt der dritte Teil allerdings weit hinter dem Ergebnis des ersten Films. Der brachte es nämlich noch auf beeindruckende 856 Millionen US-Dollar (Quelle: Box Office Mojo).