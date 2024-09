Neuer Netflix-Hit braucht Fortsetzung: Bitte schaut euch diese Serie an!

Die neue Netflix-Serie Kaos hat alles, was das Herz begehrt – großartige Schauspieler, ein interessantes Setting und spannende Twists. Schaut euch die Fantasy-Serie unbedingt an – nur so bekommen wir auch eine zweite Staffel. Den Trailer könnt ihr euch über diesem Artikel ansehen.



Ein Kommentar von Gregor Elsholz

Eine neue Netflix-Serie ins Herz zu schließen, geschieht für mich in zwei Phasen: Zuerst schaue ich mir die Serie an, freue mich über Charaktere, die Handlung, Ideen, vielleicht sogar über eine kleine Lebensweisheit hier und da. Ich rede mit Freunden darüber und bin glücklich, etwas Neues gefunden zu haben.



Doch am Ende der Staffel folgt das Bangen. Der Cliffhanger verfolgt mich bis in den Schlaf und ich frage mich, ob die Serie genug Zuschauer hat, damit Netflix eine zweite Staffel in Auftrag gibt.

Genau an diesem Punkt befinde ich mich aktuell mit der Serie Kaos – eine wunderbare Fantasy-Produktion, die die griechische Mythologie in die heutige Echtzeit verlegt.



Trotz der hohen Qualität vor und hinter der Kamera ist bislang noch keine zweite Staffel für Kaos bestätigt. Wenn ihr gerade auf der Suche nach einer neuen Serie seid, dann gebt ihr unbedingt eine Chance – wir von Absetzungen geplagten Streaming-Zuschauer müssen schließlich zusammenhalten.

Kaos: Neue Netflix-Serie verdient eine Fortsetzung

Natürlich möchte ich euch Kaos an dieser Stelle nicht spoilern, deswegen hier nur ein kleiner Überblick: Die Serie spielt in erster Linie auf Kreta in der Gegenwart, mit dem wichtigen Unterschied, dass die griechischen Götter und Sagengestalten real existieren.



Göttervater Zeus – Jeff Goldblums beste Rolle seit Jurassic Park – ist ein paranoider, neurotischer und herrschsüchtiger Tyrann, der wegen einer Prophezeiung Angst vor seinem Machtverlust hat.



Er versucht mit aller Macht seinen Niedergang zu verhindern, doch ahnt nicht, dass er damit Prometheus in die Hände spielt. Dieser wiederum verfolgt einen eigenen Plan, bei dem unter anderem auch Orpheus, König Minos, Dionysus, Hera und Poseidon wichtige Rollen zu spielen haben.

Neuer Netflix-Hit: Zukunft noch ungewiss

Kaos verfügt insbesondere für Fans der griechischen Mythologie über ein hochinteressantes Setting mit einem erstklassigen Design, cleveren Charakter-Twists und einem fantastischen Cast.



Wenn Netflix diese originelle und ambitionierte Produktion nach nur einer Staffel absetzen würde, wäre es wirklich eine Tragödie – deshalb schaltet ruhig einmal ein. Die 8 Folgen vergehen wirklich wie im Flug.

Falls ihr danach noch eine Superhelden-Serie streamen wollt, werdet ihr ebenfalls auf Netflix fündig:

