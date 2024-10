Neues Feature bei Netflix: Streaming-Gigant sagt YouTube und TikTok den Kampf an

Der Streaming-Gigant Netflix spendiert seinen Nutzern ein neues Feature, mit dem sie ihre Lieblingsszenen teilen können – zuvor war Nutzern dies in erster Linie nur über YouTube und TikTok möglich. Allerdings kommen noch nicht alle Abonnenten in den Genuss der neuen Funktion.

Netflix Moments: Streaming-Dienst präsentiert brandneues Feature

Mit Netflix Moments hat der Streaming-Vorreiter ein neues Feature vorgestellt, das es euch ermöglicht, eure Lieblingsszenen direkt aus der App heraus mit Freunden zu teilen.

Wenn ihr auf eurem Handy oder Tablet Netflix streamt, müsst ihr dafür nur während der gewünschten Szene auf den Bildschirm tippen und bei dem Pop-Up-Menü in der linken unteren Ecke auf „Moments“ klicken. Daraufhin setzt die App ein Lesezeichen und ihr könnt es in eurem My-Netflix-Tab speichern.

Dort könnt ihr die Szene nun auch direkt mit euren Freunden teilen – ob auf Facebook, Instagram oder anderen Social-Media-Apps. Ihr könnt das Bookmark aber natürlich auch nur für euch setzen – dann setzt der Film oder die Serie beim wiederholten Anschauen direkt wieder dort an.

Am 28. Oktober 2024 hat Netflix das Feature weltweit für iOS-Geräte eingeführt – Android-Nutzer müssen sich noch ein wenig gedulden, der Streaming-Dienst verspricht aber, dass Moments in den nächsten Wochen für alle Mobile-Nutzer verfügbar gemacht werden soll. (Quelle: Netflix)

Netflix wehrt sich gegen TikTok und YouTube

Wenn ihr also einen besonders witzigen Sketch aus I Think You Should Leave, einen Jump-Scare aus Spuk in Hill House oder eine spannende Szene aus Squid Game für euch speichern oder anderen zeigen wollt, könnt ihr dies nun mit Moments tun.

Für Netflix geht es bei dem Feature sicherlich auch darum, Nutzer länger in der eigenen App zu halten und somit zu verhindern, dass sie sich beliebte Szenen wie bisher gegenseitig auf YouTube oder TikTok zuschicken – schließlich steht der Streaming-Riese indirekt auch mit diesen Entertainment-Plattformen in Konkurrenz.

Netflix Moments ist eine gute Idee – vielversprechende Serien abzusetzen dagegen eher nicht:

