Nur für kurze Zeit: Schnappt euch das beste Steam-Spiel für 1,95 Euro

Ein fantastisches Steam-Meisterwerk ist massiv im Preis reduziert. Jeder Gamer sollte jetzt hellhörig werden, denn es handelt sich um das beste Spiel auf der gesamten Plattform.

Die Nr. 1 auf Steam kostet jetzt nur 1,95 Euro

PC-Spieler haben jetzt die Gelegenheit, sich einen absoluten Gaming-Meilenstein zu sichern. Portal 2 gehört einfach in jede Steam-Bibliothek. Valve macht es euch jetzt einfach. Der Rätsel-Hit aus dem Jahr 2011 kostet gerade 80 Prozent weniger und landet damit beim unschlagbaren Preis von nur 1,95 Euro (auf Steam ansehen). Das Angebot gilt voraussichtlich noch bis zum Ende der Herbstaktion am 4. Dezember. Ihr müsst also schnell sein.

In Portal 2 steuert ihr die stille Protagonistin Chell, die sich durch die Testkammern der gewissenlosen Firma Aperture Science kämpfen muss. Ihr einzige Waffe schießt allerdings keine Kugeln, sondern Portale. Mit dieser Portal-Gun gilt es dann diverse Rätsel zu lösen und endlich in die Freiheit zu entfliehen. Im Gegensatz zum Vorgänger ist die Story von Portal 2 auch noch etwas umfangreicher, bietet aber weiterhin einen guten Batzen dunklen Humor.

Portal 2 bietet darüber hinaus noch einen Zwei-Spieler-Koop-Modus mit einer eigenen Geschichte. Mit zwei Hirnen tüftelt es sich natürlich leichter – dafür werden die Rätsel aber auch nochmal deutlich kniffliger.

Schaut euch hier den Trailer für Portal 2 an:

Portal 2 ist das beste Spiel auf Steam

Portal 2 ist bei den Steam-Spielern extrem beliebt. Ganze 98 Prozent der mehr als 300.000 Reviews bewerten den Rätsel-Hit positiv. Laut der Website SteamDB ist es damit das beliebteste Spiel auf der ganzen Plattform (Quelle: SteamDB).

Trotz der Zwei im Namen ist Wissen über den Vorgänger nicht zwingend notwendig. Wenn ihr aber den kompletten Überblick über die Story haben wollt (oder noch mehr Rätsel sucht), dann solltet ihr auch zum Vorgänger greifen. Glücklicherweise kostet Portal 1 gerade ebenfalls nur 1,95 Euro. Beide Spiele im Bundle bekommt ihr für 2,92 Euro (auf Steam ansehen).

Wenn euer Kopf nach beiden Portal-Spielen immer noch nicht raucht, gibt es sogar noch eine kostenlose Erweiterung, die das Game um weitere 40 Puzzles erweitert. Die komplette Packung aus Portal, Portal 2 und Portal: Revolution dürfte selbst für Puzzle-Meister eine Herausforderung darstellen.