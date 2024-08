Oasis Reunion: Konzerte auch in Deutschland?

Nach über einem Jahrzehnt soll es eine Oasis Reunion geben. Ob das Gallagher-Duo dabei auch Konzerte in Deutschland spielt und was zu der Versöhnung geführt hat, erfahrt ihr hier.

Anzeige

Werden sie es oder werden sie es nicht tun? Das ist die Frage, die Oasis-Fans seit 2009 begleitet. Doch Oasis scheint dieses Mal wirklich eine Reunion zu planen. Neben Festivals soll es auch weitere Konzerte geben. Passend dazu feiert die Band noch 2025 ein wichtiges Jubiläum. Aber was ist eigentlich passiert?

Oasis Reunion und Konzerte nach mehr als 15 Jahren

Nachdem 2009 ein Konzert abgesagt werden musste, begann ein jahrelanger Streit, der neben der Trennung von Oasis auch dazu führte, dass Liam und Noel Gallagher getrennte Wege gehen würden. In einem Statement am 28. August 2009 äußerte sich Noel Gallagher auf der Webseite der Band dazu:

Es ist mit einiger Trauer und großer Erleichterung … Ich habe Oasis heute Abend verlassen. Die Leute werden schreiben und sagen, was sie wollen, aber ich konnte einfach keinen Tag länger mit Liam zusammenarbeiten.

Anzeige

Fans von Oasis haben aber nie wirklich die Hoffnung auf eine Versöhnung der Brüder verloren. Inwiefern sich die beiden vertragen haben oder ob die Beziehung reiner Business-Natur ist, ist nicht bekannt. Allerdings häufen sich die Gerüchte auf eine Oasis-Reunion.



Brancheninsidern sollen den britischen Zeitungen „The Sun“ und „The Mirror“ die ersten Hinweise zu der Reunion geliefert haben. Demnach soll Oasis auf dem Glastonbury Festival 2025 das erste Mal seit 2009 wieder gemeinsam auf der Bühne stehen. Die Gerüchteküche wird in diesem Fall auch von Liam Gallagher persönlich auf X befeuert:

Eine offizielle Bestätigung des Konzertes oder der Reunion von Oasis gibt es noch nicht – laut der britischen Presse solle diese aber in den kommenden Tagen oder Wochen angekündigt werden. Zusätzlich soll Oasis wohl nicht nur der Headliner des Glastonbury Festivals sein, sondern weitere Konzerte in ihrer Heimat geplant haben. Insgesamt soll es sich dabei um zehn Konzerte im Heaton Park und dem Wembley-Stadion handeln.



Das Timing einer Oasis-Reunion würde auch passen. Immerhin wird das Album „(What’s the Story) Morning Glory?“ – welches auch Oasis bekanntesten Hit „Wonderwall“ enthält – 2025 stolze 30 Jahre alt.

Anzeige

Oasis: (What's the Story)Morning Glory? – Remastered Vinyl LP Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.08.2024 11:57 Uhr

Oasis-Tour und Konzerte in Deutschland

Während die Gemüter bei der Aussicht auf neue Konzerte von Oasis heiß laufen, muss die Freude doch etwas gezügelt werden. Zwar sind die Chancen, dass die Gallaghers wieder gemeinsam auf der Bühne stehen, groß, eine Oasis-Tour mit Konzerten in Deutschland scheint aber nicht geplant zu sein.



Zudem kann noch nicht gesagt werden, ob die vermeintlich geplanten Konzerte bedeuten, dass Oasis wirklich wieder zurück ist. Es ist weiterhin eine Möglichkeit, dass diese Reunion nur von kurzer Dauer ist und lediglich das Jubiläum zum Anlass hat. Sobald wir mehr wissen, erfahrt ihr davon hier auf GIGA.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.