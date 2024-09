„Only Murders in the Building“ Staffel 5: Der Krimi geht weiter

Eine der wichtigsten Serien für Hulu und auch Disney+ soll in eine weitere Runde gehen. Wie die Aussicht auf „Only Murders in the Building“ Staffel 5 steht und wann die neuen Episoden starten könnten, erfahrt ihr hier.

Ein voller Hit für Hulu: „Only Murders in the Building“ Staffel 5 ist bestätigt

Kaum ist die vierte Staffel an den Start gegangen, wurde auch schon „Only Murders in the Building“ Staffel 5 wird kommen (Quelle: Variety). Dass Hulu gleich eine weitere Season der Krimi-Serie mit Selena Gomez, Steve Martin und Martin Short bestellt hat, ist bei den Zahlen keine Überraschung.



Bisher konnte Season 4 herausragende Bewertungen einheimsen. Der Critic- sowie Audience-Score liegen jeweils bei 95 %. Die Bewertungen der gesamten Serie liegen im Durchschnitt auch nicht weit entfernt – 97 % von den Kritikern und 91 % vom Publikum.



Auch die Nominierungen flattern regelmäßig in die Hallen des Arconia: Ganze 49 Mal wurde die Serie für einen Emmy normiert – 21 davon bei den Emmys 2023. Zugegebener weise hat „Only Murders in the Building“ dabei nur vier gewonnen.

Wie geht es in der fünften Staffel weiter?

„Only Murders in the Building“ ist eine der Serien, die theoretisch kein Ende in Sicht hat. Das Konzept, auf welchem sie basiert, kann immer weiter gesponnen werden. Und das, obwohl sich die Mörder immer nur in eben diesen einem Gebäude, dem Arconia, befinden. Das mag zwar etwas absurd klingen, allerdings schwingt in jeder Staffel der Krimi-Serie ein gewisser Ton der Absurdität mit.



Auch ist die vierte Staffel von „Only Murders in the Building“ noch nicht beendet. Am 29. Oktober 2024 wird das Finale von Season 4 ausgestrahlt. Wie auch schon in den vorherigen drei Staffeln, kann damit gerechnet werden, dass dort die Prämisse für die kommende Season gelegt wird.

Startet „Only Murders in the Building“ Staffel 5 2025?

Die erste Staffel von „Only Murders in the Building“ ging Ende August 2021 an den Start. Seitdem ist jede weitere Staffel ein Jahr später erschienen. Während die dritte Season also ihren Start am 8. August 2023 feierte, begann die vierte am 27. August 2024.



Das könnte demnach auch der Fall für die kommende Season sein. „Only Murders in the Building“ Staffel 5 könnte demnach im August 2025 starten. Dies ist natürlich keine Garantie, basierend auf den bisherigen Release-Terminen, scheint das aber nicht unwahrscheinlich. Sobald wir mehr wissen, erfahrt ihr davon hier auf GIGA.

