„Sweetpea“ Staffel 2: Grünes Licht für die Serie mit dem „Arcane“-Star

Rhiannon gibt sich ihren mörderischen Tendenzen jetzt auch in einer zweiten Season hin. „Sweetpea“ Staffel 2 hat nun offiziell Grünes Licht bekommen. Wann die neuen Folgen an den Start gehen, erfahrt ihr hier.

Start von „Sweetpea“ Staffel 2

Sky und Starz haben neue Folgen von „Sweetpea“ durchgewunken und bringen Rhiannon (Ella Purnell) damit zurück auf eure Bildschirme. Ein genaues Startdatum für „Sweetpea“ Staffel 2 gibt es stand Dezember 2024 noch nicht. Mit Blick auf die vorherige Season lässt sich jedoch über den Release spekulieren.



Diese wurde bereits 2020 als Projekt angegangen, mit einem Release im Oktober 2024. Ganze vier Jahre solltet ihr aber nicht auf Staffel 2 warten müssen. Ella Purnell („Fallout“ und „Arcane“) wurde erst im November 2023 als Rhiannon Lewis gecastet. Knapp ein Jahr später feierte die erste Staffel ihren Start. Da das Grundgerüst der Serie nun schon steht und eine zweite Staffel bereits bestätigt wurde, sollten die Dreharbeiten nicht lange auf sich warten lassen. Dadurch könnte die Produktion bereits im Frühjahr 2024 beginnen und „Sweetpea“ Staffel 2 Anfang 2026 an den Start gehen.

Sweetpea | Official Trailer | Sky

Wo ist „Sweetpea“ im Stream verfügbar?

Stand Dezember 2024 ist die erste Staffel „Sweetpea“ nicht im Stream in Deutschland verfügbar. In anderen Ländern wird die Serie bereits bei Prime Video angeboten – vorausgesetzt, es ist ein Abonnement für Starz vorhanden. Da die Serie in Zusammenarbeit mit dem US-Sender und dem britischen Sender Sky 1 UK entstanden ist, wäre ein Erscheinen bei Sky Atlantic durchaus möglich.



Wann „Sweetpea“ in das Angebot verschiedener Streamingplattformen kommt, kann noch nicht gesagt werden. Sobald wir dazu mehr wissen, erfahrt ihr davon hier auf GIGA.

Der Cast der zweiten Season

Einen offiziell bestätigten Cast der zweiten Staffel von „Sweetpea“ gibt es noch nicht. Allerdings kann damit gerechnet werden, dass folgende Charaktere zurückkehren:

Ella Purnell als Rhiannon Lewis

Alexandra Dowling als Seren

Jon Pointing als Craig

Leah Harvey als Marina

Nicôle Lecky als Julia

Jeremy Swift als Norman

Wie viele Episoden wird „Sweetpea“ Season 2 haben?

Der erste Teil von Rhiannons Geschichte wurde in sechs Folgen, die jeweils zwischen 45 und 50 Minuten lang sind, behandelt. Ob die zweite Staffel mehr Episoden innehaben wird, ist noch nicht bekannt. Durch die bereits sehr kurze Länge der ersten Staffel kann jedoch damit gerechnet werden, dass Season 2 nicht weniger als sechs Folgen haben wird.

