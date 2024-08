Prime-Mitglieder zahlen keinen Cent: So spart ihr bald 6 Euro bei Amazon

Bereits im September schnappt sich Amazon für seine Streaming-Flatrate den letzten Film des Meisterregisseurs Steven Spielberg – „Die Fabelmans“. Für den muss man bei Amazon derzeit noch immer knapp 6 Euro zahlen. Wir verraten euch, ab wann genau Amazon-Kunden mit Prime-Abo dafür nichts mehr zahlen müssen. Den Trailer könnt ihr bereits oben sehen.

„Die Fabelmans“ – ab 25. September bei Amazon Prime Video

Im Kino hierzulande lief „Die Fabelmans“ erst im März 2023. Wer das US-amerikanische Filmdrama von Steven Spielberg bei Amazon sehen will, der muss zahlen. Aktuell kann der Film für 5,98 Euro digital als VoD gekauft werden, eine Leihoption steht im Moment dagegen nicht zur Verfügung.



Wer jedoch ein Prime-Abo von Amazon hat, der kann sich diese Ausgaben bald sparen. Ab dem 25. September kommt der Film nämlich exklusiv ins Angebot von Amazon Prime Video. Ab dann zahlen Prime-Mitglieder keinen Cent extra und können das preisgekrönte Drama quasi kostenlos genießen (bei Amazon Prime Video ansehen).

Es ist der jüngste Spielfilm der Regie-Legende Steven Spielberg. Der verarbeitet in „Die Fabelmans“ teils autobiografische Erlebnisse aus seiner Kindheit. Es ist ein zutiefst persönliches Porträt. Für Spielberg nicht nur ein Film, sondern eine Herzensangelegenheit.



Wer den Filmemacher verstehen will, sollte dieses Werk gesehen haben. Spielberg nimmt uns mit in sein Kinderzimmer und schenkt uns einen Blick auf die ersten seiner Schritte als künftiger Regisseur. Doch eigentlich steht die Familie im Zentrum des Geschehens.

Finanziell war „Die Fabelmans“ an den Kinokassen eher eine Enttäuschung. Weltweit spielte der Film nämlich nur etwas mehr als 45 Millionen US-Dollar an den Kinokassen ein – und dies bei Produktionskosten von geschätzten 40 Millionen US-Dollar. Doch Geld ist nicht alles. So kann der Film nicht nur auf sieben Oscar-Nominierungen im letzten Jahr zurückblicken. Für die Jury der Golden Globe Awards war „Die Fabelmans“ sogar das beste Drama im letzten Jahr.

Fachwelt und Zuschauer sind begeistert

Und was sagen die Filmkritiker und noch viel wichtiger die Zuschauer? Eine IMDb-Bewertung von 7,5 Punkten ist bereits sehr positiv. Im Detail sieht dies dann noch besser aus. Ganze 92 Prozent von fast 400 Profi-Kritikern bei Rotten Tomatoes fanden den Film richtig gut. Aber auch 83 Prozent der Zuschauer konnten sich für „Die Fabelmans“ begeistern.



Ergo: Was sich Amazon da für Prime-Abonnenten geschnappt hat, ist sehenswert. Ihr solltet euch also besser den 25. September im Kalender markieren. Apropos: Derzeit steht der Film bereits bei Sky beziehungsweise WOW zum Abruf bereit. Dort dürfte der Film jedoch bald rausfliegen, wenn er nun zu Amazon Prime Video wechselt. WOW-Abonnenten sollten sich also lieber noch beeilen (bei WOW ansehen).