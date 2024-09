Selbst die PS5 Pro hat keine Chance gegen GTA 6

Die neue PS5 Pro Konsole bringt einige Verbesserungen mit sich, dank denen Spiele noch besser aussehen sollen. Laut Tech-Experten ist GTA 6 trotzdem noch eine Nummer zu groß. Den Trailer für die PS5 Pro könnt ihr euch direkt oben ansehen.

GTA 6 mit 60 FPS? Nicht auf der PS5 Pro

Sony hat die PlayStation 5 Pro offiziell vorgestellt. Richard Leadbetter, Tech-Experte von Digital Foundry, fällt bei IGN jetzt sein Urteil über die Power der Konsole. Er hält es für unwahrscheinlich, dass die 800-Euro-Konsole den Meilenstein von 4K und 60 FPS in Grand Theft Auto 6 erreichen wird.



Laut seiner Einschätzung strebt GTA 6 komplexe Simulationen an, die harte Anforderungen an die CPU der Konsole stellen. Aus diesem Grund habe bisher jedes GTA zum Launch nur 30 FPS oder weniger erreichen können. Die PS5 Pro würde die gleiche CPU wie die originale PS5 verwenden und könne darum keine großen Framerate-Verbesserungen erreichen.



Trotzdem soll GTA 6 auf der PS5 Pro besser aussehen und auch stabiler laufen. Hinweise darauf, dass sich Entwickler Rockstar 60 FPS überhaupt als Ziel für PS5 und PS5 Pro setzt, sieht Leadbetter allerdings nicht (Quelle: IGN).

Schaut euch hier den ersten Trailer für GTA 6 an:

Was kann die PS5 Pro? Und was nicht?

Sony hat die PlayStation-Community vor allem mit dem Preis der PS5 Pro geschockt. Auch Leadbetter kritisiert, dass nicht einmal ein Laufwerk enthalten ist. Der Konsolen-Hersteller habe sich außerdem keinen Gefallen damit getan, Spiele vorzustellen, die sowieso schon auf der normalen PS5 super aussehen. Dadurch, und dass die Qualität sowieso schon durch den Upload auf YouTube leidet, sei bei vielen Spielen kaum eine Verbesserung erkennbar gewesen.



Der große Vorteil der Konsole würde stattdessen bei den Spielen liegen, die Probleme auf der PS5 haben. Spieler könnten hier grafische Verbesserungen und eine stabilere Framerate erwarten. Leadbetter nennt hier Elden Ring als Beispiel, das auf der PS5 Pro endlich dauerhaft 60 FPS erreichen könnte.



Was die PS5 Pro wirklich kann, wird sich erst zeigen, wenn die Konsole am 7. November erscheint. Spielereien wie PSSR-Upscaling ermöglichen möglicherweise auch nochmal einen FPS-Boost.

Selbst die PS5 Pro scheitert laut Experten an einem Meileinstein. (© Rockstar Games)